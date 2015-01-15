Додано: Суб 24 лип, 2021 18:04

Банальна арифметика.

З першого (в Туреччині говорять "поверх "0") поверха мого будинка (всього 19 квартир) вчора виїхали орендарі. Чудова привітна родина: чоловік+жінка+двоє хлопців. Жили 1 рік.

Спитав що та як - дуже цікаво для формучан, гадаю, буде:

- квартира 2+1 - трикімнатна.

- належить Забудовнику.

- здавалася за 1600 лір - або менше 200 доларів на місяць (якщо точно, то 1600/8,5=189 доларів).

- чоловіку запропонували роботу на підприємстві в іншому місті - зробив мудро: купив там квартиру за 220 000 лір (приблизно втричі дешевше, ніж аналогічна може бути в Анталії) - переїхали.

- беремо калькулятор: оренда трикімнатної квартири в Анталії на 1 рік: 189х12=2 268 доларів за рік.

- додаткова оплата - квартплата - 100 лір - 12 доларів. За рік: 12х12=144 доларів.

- комунальні витрати важко підрахувати - хто хоче, нехай сам порахує за орієнтовними цінами: вода та водовідведення 0,4 євро за 1 куб. метр, електрика 0,10 євро за 1 кВтгод. Інших витрат немає.

Так ось: за 2 268+144= за 2 412 доларів на рік маєш за кордоном:

- трикімнатну квартиру в своєму розпорядженні цілий рік;

- можливість оформлення ВНП на всю родину (скільки хочеш разів та часу можна виїжджати- заїзджати);

- можливість безмитного ввезення авто української реєстрації в Туреччину на термін ВНП.

- можливість дихати морським повітрям та радіти життю.

- можливість працювати віддалено - як роблять зараз багато багато людей.

- Туреччина була відкрита для мандрівників з України фактично весь період пандемії.

P.S. Чи буде Забудовник знову здавати ту квартиру, за яку ціну і чи буде продавати - не знаю, не питайте . Я би на його місці продав.



Що панове інвестори та як, і куди інвестують - не знаю.

Може почнуть вкладати прикопане під грушею в Іспанію... З 27 липня Іспанія відкриває кордони для українців...

А то щось ніхто і нікуди, і нічого, і ніяк...