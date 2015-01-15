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flyman написав:akurt що там якісь страшні потопи в Туреччині. Амаргедон?
Потопів НЕ буває тільки у: Львові, Києві, Дніпрі та Одесі. Слідкуйте за ними. Відвідуйте. В Туреччині на днях були суттєві зливи та потоп на крайньому сході в районі міста Різе - то на кордоні з Грузією. В Анталії - як і прогнозували (шкода що не читають прогнозів погоди від пана Флаймана - чергову дуровину надряпав на попредній стоірнці про +40) вдень було +34. Зараз +32. Як завжди сухо. Вода в Середземному морі +28,5. Штиль. О! Супер! Одна фраза - тільки одна за період з жовтня 2019 - була вірною:
flyman написав:Ні комарів, ні медуз. Ляпота.
Для довідки: (просто гадаю, що пан Флайман не знає що де та як) в Запоріжжі позавчора було +36.
Банальна арифметика. З першого (в Туреччині говорять "поверх "0") поверха мого будинка (всього 19 квартир) вчора виїхали орендарі. Чудова привітна родина: чоловік+жінка+двоє хлопців. Жили 1 рік. Спитав що та як - дуже цікаво для формучан, гадаю, буде: - квартира 2+1 - трикімнатна. - належить Забудовнику. - здавалася за 1600 лір - або менше 200 доларів на місяць (якщо точно, то 1600/8,5=189 доларів). - чоловіку запропонували роботу на підприємстві в іншому місті - зробив мудро: купив там квартиру за 220 000 лір (приблизно втричі дешевше, ніж аналогічна може бути в Анталії) - переїхали. - беремо калькулятор: оренда трикімнатної квартири в Анталії на 1 рік: 189х12=2 268 доларів за рік. - додаткова оплата - квартплата - 100 лір - 12 доларів. За рік: 12х12=144 доларів. - комунальні витрати важко підрахувати - хто хоче, нехай сам порахує за орієнтовними цінами: вода та водовідведення 0,4 євро за 1 куб. метр, електрика 0,10 євро за 1 кВтгод. Інших витрат немає. Так ось: за 2 268+144= за 2 412 доларів на рік маєш за кордоном: - трикімнатну квартиру в своєму розпорядженні цілий рік; - можливість оформлення ВНП на всю родину (скільки хочеш разів та часу можна виїжджати- заїзджати); - можливість безмитного ввезення авто української реєстрації в Туреччину на термін ВНП. - можливість дихати морським повітрям та радіти життю. - можливість працювати віддалено - як роблять зараз багато багато людей. - Туреччина була відкрита для мандрівників з України фактично весь період пандемії. P.S. Чи буде Забудовник знову здавати ту квартиру, за яку ціну і чи буде продавати - не знаю, не питайте. Я би на його місці продав.
Що панове інвестори та як, і куди інвестують - не знаю. Може почнуть вкладати прикопане під грушею в Іспанію... З 27 липня Іспанія відкриває кордони для українців... А то щось ніхто і нікуди, і нічого, і ніяк...
На сколько я знаю - от 6500 злотых за квадрат в новостройках - но на реальной окраине. При этом нужно смирится с тем, что все квартиры в Польше малой площади - по 27 кв. м, а то и меньше. По вашей ссылке - все, что "живое" - примерно по 7500 (1928$), все другое - фотошоп.