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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:32

  b3320413 написав:
  flyman написав:маю кулєгів, в них поцікавився, пишуть "інфляція? ні не чули не бачили!"

Хм, а вы сами не рассматривали идею о недвижимости в Варшаве?
С ваших постов я понимаю, что вы любите формат студио

як був в Польщі россматрівав, тоді розклади були такі:
Місто дохідність в злотих
Вва 3%
Крк, Вроцлав 5%
Труймясто 5%
Щецин 8%
Катовіце 8%

Тобто смисла в Варшаві нема. Лічно я був за пару мінут щоб щось взяти в Ченстохові, але не судьтьба.
flyman
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