як був в Польщі россматрівав, тоді розклади були такі:
Місто дохідність в злотих
Вва 3%
Крк, Вроцлав 5%
Труймясто 5%
Щецин 8%
Катовіце 8%
Тобто смисла в Варшаві нема. Лічно я був за пару мінут щоб щось взяти в Ченстохові, але не судьтьба.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:32
як був в Польщі россматрівав, тоді розклади були такі:
Місто дохідність в злотих
Вва 3%
Крк, Вроцлав 5%
Труймясто 5%
Щецин 8%
Катовіце 8%
Тобто смисла в Варшаві нема. Лічно я був за пару мінут щоб щось взяти в Ченстохові, але не судьтьба.
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