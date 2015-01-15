як був в Польщі россматрівав, тоді розклади були такі:
Місто дохідність в злотих
Вва 3%
Крк, Вроцлав 5%
Труймясто 5%
Щецин 8%
Катовіце 8%
Тобто смисла в Варшаві нема. Лічно я був за пару мінут щоб щось взяти в Ченстохові, але не судьтьба.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лип, 2021 17:32
як був в Польщі россматрівав, тоді розклади були такі:
Місто дохідність в злотих
Вва 3%
Крк, Вроцлав 5%
Труймясто 5%
Щецин 8%
Катовіце 8%
Тобто смисла в Варшаві нема. Лічно я був за пару мінут щоб щось взяти в Ченстохові, але не судьтьба.
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:30
Пане Флаймане, можливо і так...
Гадаю, що форумчанина b3320413 хвилює не стільки "доходність", скільки рівень цін та якість житла.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лип, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:30
ПолюЧаеться тот акурть спеШиалист и по кровЛям тоЖэ ??? НичьЕго сэбе !!! А Мы тута с неГо.., как Бьы смИялиися усЕ
P/s у Менья тильКо воПросьик к Акурту оДьин - [b]своЙ КРОВЛя ПочьeмУ не ОТРЕМОнтуваЛ Тэчьот же не пОдеТськи !!!
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:33
В дискуссию об инвестициях в зарубежье вклинился заробитчанин в Израиле - инвестор в Ирпень.
Слог обалденный двух горе-специалистов.
Квасавец-инвестор с Позняков и красавец из Израиля.
Украшение форума.
Текст ниже относится к группе "Голодный иврит".
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:45
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Как там у Акурта новый "грандиозный" бизнес-проект по перевозкам вещей с Анталии в Украину по 2$ за кг? Идет хорошо? Клиентура подтягивается? Не продешевил с тарифом случайно? Может еще пол доллара накинешь? ) Я даже слышал , что уже название есть для фирмы?
Что-то типа "Верблюд". Оригинально..
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:48
Блокировали Модераторы заробитчанина в Израиле до 24 июля - с формулировкой "хамство и создание клонов" - мало...
Хотя... украшение форума... как же без украшений...
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:32
С прицепом поездка во Львов отбивается и по $1 за кило.Раньше Лола мешала,не выдержала турецкой жары лабрадор.Ей бы у Гибралтара жить. Но я шокирован как #туркистроят
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