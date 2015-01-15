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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:32

  b3320413 написав:
  flyman написав:маю кулєгів, в них поцікавився, пишуть "інфляція? ні не чули не бачили!"

Хм, а вы сами не рассматривали идею о недвижимости в Варшаве?
С ваших постов я понимаю, что вы любите формат студио

як був в Польщі россматрівав, тоді розклади були такі:
Місто дохідність в злотих
Вва 3%
Крк, Вроцлав 5%
Труймясто 5%
Щецин 8%
Катовіце 8%

Тобто смисла в Варшаві нема. Лічно я був за пару мінут щоб щось взяти в Ченстохові, але не судьтьба.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:30

Пане Флаймане, можливо і так...
Гадаю, що форумчанина b3320413 хвилює не стільки "доходність", скільки рівень цін та якість житла.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лип, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:30

  Мизантрóп написав:Знакомый инвештырь имеет гембель с крышей.Количество хваленых баков с халявной водой не рассчитали.Дому 20 лет. :roll: #туркистроили
https://m.facebook.com/groups/566786103 ... 764064082/
Как писАл Акурк -перехрестимося


ПолюЧаеться тот акурть спеШиалист и по кровЛям тоЖэ ??? :shock: НичьЕго сэбе !!! А Мы тута с неГо.., как Бьы смИялиися усЕ :roll: :oops:

P/s у Менья тильКо воПросьик к Акурту оДьин - [b]своЙ КРОВЛя ПочьeмУ не ОТРЕМОнтуваЛ :?: Тэчьот же не пОдеТськи !!!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:33

В дискуссию об инвестициях в зарубежье вклинился заробитчанин в Израиле - инвестор в Ирпень.
Слог обалденный двух горе-специалистов.
Квасавец-инвестор с Позняков и красавец из Израиля.
Украшение форума.
Текст ниже относится к группе "Голодный иврит".
  roberto dark написав:
  Мизантрóп написав:Знакомый инвештырь имеет гембель с крышей.Количество хваленых баков с халявной водой не рассчитали.Дому 20 лет. :roll: #туркистроили
https://m.facebook.com/groups/566786103 ... 764064082/
Как писАл Акурк -перехрестимося


ПолюЧаеться тот акурть спеШиалист и по кровЛям тоЖэ ??? :shock: НичьЕго сэбе !!! А Мы тута с неГо.., как Бьы смИялиися усЕ :roll: :oops:

P/s у Менья тильКо воПросьик к Акурту оДьин - [b]своЙ КРОВЛя ПочьeмУ не ОТРЕМОнтуваЛ :?: Тэчьот же не пОдеТськи !!!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Как там у Акурта новый "грандиозный" бизнес-проект по перевозкам вещей с Анталии в Украину по 2$ за кг? Идет хорошо? Клиентура подтягивается? Не продешевил с тарифом случайно? Может еще пол доллара накинешь? ) Я даже слышал , что уже название есть для фирмы?
Что-то типа "Верблюд". Оригинально..
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:48

Блокировали Модераторы заробитчанина в Израиле до 24 июля - с формулировкой "хамство и создание клонов" - мало...
Хотя... украшение форума... как же без украшений...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:32

  roberto dark написав:Как там у Акурта новый "грандиозный" бизнес-проект по перевозкам вещей с Анталии в Украину по 2$ за кг? Идет хорошо? Клиентура подтягивается? Не продешевил с тарифом случайно? Может еще пол доллара накинешь? ) Я даже слышал , что уже название есть для фирмы?
Что-то типа "Верблюд". Оригинально..

С прицепом поездка во Львов отбивается и по $1 за кило.Раньше Лола мешала,не выдержала турецкой жары лабрадор.Ей бы у Гибралтара жить. Но я шокирован как #туркистроят :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:43

  b3320413 написав:
  akurt написав:Для справки: 1 кв. метр жилья в Варшаве на сегодня стоит 8 500 злотых и выше.
8500 - это на окраине.

Это про первичку? Здесь попадается много вариантов в диапазоне 6000-7000 зл за метр, есть и не рендеры
https://www.otodom.pl/pl/oferty/sprzeda ... nId%5D=197

Глянул одним глазом, очень окраины. Вот кидаю Вам фильтр 8000-10000 злотых/метр.
https://gethome.pl/nieruchomosci/na-spr ... _lte=10000
По ценам - все очень дорого. Беларусы сейчас все выметают. Состою в некоторых ФБ группах - так бросают многие просто карьеру и все в Беларуси - и начинают все с нуля в Польше (ну естественно со сбережениями). При том что с Украины часто едут нищеброды и неудачники - а с Белоруси - обеспеченные люди.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:08

  akurt написав:Блокировали Модераторы заробитчанина в Израиле до 24 июля - с формулировкой "хамство и создание клонов" - мало...
Хотя... украшение форума... как же без украшений...

Модеры имеют право на ошибку.Акурт,прошёлся я Гуглом по 280 улице,я в шоке.Тикайте:пекло,грязь...Что за бездомный пёс у Хонды и коробки мусора,или то ценный груз по 2 за кило?,ждём на пречистую на границе,приезжайте уже))

Кстати в соседней Алмаре крыша двухскатная,у вас же плоские.Далеко очень от набережной
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:57

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Блокировали Модераторы заробитчанина в Израиле до 24 июля - с формулировкой "хамство и создание клонов" - мало...
Хотя... украшение форума... как же без украшений...

Модеры имеют право на ошибку.Акурт,прошёлся я Гуглом по 280 улице,я в шоке.Тикайте:пекло,грязь...Что за бездомный пёс у Хонды и коробки мусора,или то ценный груз по 2 за кило?,ждём на пречистую на границе,приезжайте уже))

Кстати в соседней Алмаре крыша двухскатная,у вас же плоские.Далеко очень от набережной

Да..Уж, глянул одним глазом..Какое то все вокруг его дома мрачное, не живое что-ли. Зелени мало, а сказки нам рассказывал про рощи апельсиновые и гранатовые. От моря и даже самого центра Анталии далеко ОЧЕНЬ. А еще и мечеть за углом (подьем в пять утра, как по расписанию!). Мой вердикт - Гиблое место, за бесплатно там не жил бы .
roberto dark
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