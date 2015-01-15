Додано: Вів 27 лип, 2021 05:54

- отлично!Значит, я не ошибся - по Польше на форуме есть два разбирающихся человека.И один из них - Вы!Польша - прекрасная страна. Инвестиции в польскую недвижимсоть - отлично.Главный вопрос - что там человек будет делать и на чем зарабатывать на жизнь и на хорошую жизнь.Общаюсь с тремя приятелями, которые устроились очень хорошо:- Один работает в проектно-конструкторском подразделении здесь:- Второй - можете смеяться - но сварщик высокой квалификации - прямо как "краснодеревщик". И уже перетянул в Польшу всю семью.- Третий закончил Computer Science в одном из варшавских университетов. Работает по специальности. Называл приятные цифры зарплаты. Сказал, что польские работодатели имеют солидные связи с работодателями других стран и у него уже есть "виды" на одну далекую от Польши страну.Всем интересующимся - удачи в инвестициях в Польшу. Сам когда-то реально и тщательно изучал вопрос по покупке недвижимости в Польше. Цена вопроса была 1400 евро за 1 кв. м.Мне нравилось, что: новое, готовое, "под ключ", дом малоэтажный со своей территорией.А то на днях киевские приятели жаловались, что превратить ж/б параллелепипед в квартиру в Киеве обошлось в 600 долларов за 1 кв. метр.