Пане Флаймане, можливо і так...
Гадаю, що форумчанина b3320413 хвилює не стільки "доходність", скільки рівень цін та якість житла.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 19:30
Пане Флаймане, можливо і так...
Гадаю, що форумчанина b3320413 хвилює не стільки "доходність", скільки рівень цін та якість житла.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лип, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:43
Глянул одним глазом, очень окраины. Вот кидаю Вам фильтр 8000-10000 злотых/метр.
По ценам - все очень дорого. Беларусы сейчас все выметают. Состою в некоторых ФБ группах - так бросают многие просто карьеру и все в Беларуси - и начинают все с нуля в Польше (ну естественно со сбережениями). При том что с Украины часто едут нищеброды и неудачники - а с Белоруси - обеспеченные люди.
Додано: Вів 27 лип, 2021 05:54
BIGor - отлично!
Значит, я не ошибся - по Польше на форуме есть два разбирающихся человека.
И один из них - Вы!
Польша - прекрасная страна. Инвестиции в польскую недвижимсоть - отлично.
Главный вопрос - что там человек будет делать и на чем зарабатывать на жизнь и на хорошую жизнь.
Общаюсь с тремя приятелями, которые устроились очень хорошо:
- Один работает в проектно-конструкторском подразделении здесь:
- Второй - можете смеяться - но сварщик высокой квалификации - прямо как "краснодеревщик". И уже перетянул в Польшу всю семью.
- Третий закончил Computer Science в одном из варшавских университетов. Работает по специальности. Называл приятные цифры зарплаты. Сказал, что польские работодатели имеют солидные связи с работодателями других стран и у него уже есть "виды" на одну далекую от Польши страну.
Всем интересующимся - удачи в инвестициях в Польшу. Сам когда-то реально и тщательно изучал вопрос по покупке недвижимости в Польше. Цена вопроса была 1400 евро за 1 кв. м.
Мне нравилось, что: новое, готовое, "под ключ", дом малоэтажный со своей территорией.
А то на днях киевские приятели жаловались, что превратить ж/б параллелепипед в квартиру в Киеве обошлось в 600 долларов за 1 кв. метр.
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:19
Przepraszam panie Akurt, może świetny sprzedawca nieruchomości opowie nam, jak kupił dla siebie mieszkanie, w tak gównianej lokalizacji w Antalyi na 280 ulicy, na odległy obrzeżach miasta
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 27 лип, 2021 07:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:24
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