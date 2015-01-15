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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:30

Пане Флаймане, можливо і так...
Гадаю, що форумчанина b3320413 хвилює не стільки "доходність", скільки рівень цін та якість житла.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лип, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:43

  b3320413 написав:
  akurt написав:Для справки: 1 кв. метр жилья в Варшаве на сегодня стоит 8 500 злотых и выше.
8500 - это на окраине.

Это про первичку? Здесь попадается много вариантов в диапазоне 6000-7000 зл за метр, есть и не рендеры
https://www.otodom.pl/pl/oferty/sprzeda ... nId%5D=197

Глянул одним глазом, очень окраины. Вот кидаю Вам фильтр 8000-10000 злотых/метр.
https://gethome.pl/nieruchomosci/na-spr ... _lte=10000
По ценам - все очень дорого. Беларусы сейчас все выметают. Состою в некоторых ФБ группах - так бросают многие просто карьеру и все в Беларуси - и начинают все с нуля в Польше (ну естественно со сбережениями). При том что с Украины часто едут нищеброды и неудачники - а с Белоруси - обеспеченные люди.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 05:54

BIGor - отлично!
Значит, я не ошибся - по Польше на форуме есть два разбирающихся человека.
И один из них - Вы!
Польша - прекрасная страна. Инвестиции в польскую недвижимсоть - отлично.
Главный вопрос - что там человек будет делать и на чем зарабатывать на жизнь и на хорошую жизнь.
Общаюсь с тремя приятелями, которые устроились очень хорошо:
- Один работает в проектно-конструкторском подразделении здесь: http://pesa.pl
- Второй - можете смеяться - но сварщик высокой квалификации - прямо как "краснодеревщик". И уже перетянул в Польшу всю семью.
- Третий закончил Computer Science в одном из варшавских университетов. Работает по специальности. Называл приятные цифры зарплаты. Сказал, что польские работодатели имеют солидные связи с работодателями других стран и у него уже есть "виды" на одну далекую от Польши страну.
Всем интересующимся - удачи в инвестициях в Польшу. Сам когда-то реально и тщательно изучал вопрос по покупке недвижимости в Польше. Цена вопроса была 1400 евро за 1 кв. м.
Мне нравилось, что: новое, готовое, "под ключ", дом малоэтажный со своей территорией.
А то на днях киевские приятели жаловались, что превратить ж/б параллелепипед в квартиру в Киеве обошлось в 600 долларов за 1 кв. метр.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:19

Przepraszam panie Akurt, może świetny sprzedawca nieruchomości opowie nam, jak kupił dla siebie mieszkanie, w tak gównianej lokalizacji w Antalyi na 280 ulicy, na odległy obrzeżach miasta :?: :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 27 лип, 2021 07:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:24

  roberto dark написав:Przepraszam panie Akurt, może świetny sprzedawca nieruchomości opowie nam, jak kupił dla siebie mieszkanie, w tak gównianej lokalizacji w Antalyi na 280 ulicy, na obrzeżach miasta :?: :lol:

Зато рынок рядом... будет
Мизантрóп
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