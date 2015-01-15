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Глянул одним глазом, очень окраины. Вот кидаю Вам фильтр 8000-10000 злотых/метр. https://gethome.pl/nieruchomosci/na-spr ... _lte=10000 По ценам - все очень дорого. Беларусы сейчас все выметают. Состою в некоторых ФБ группах - так бросают многие просто карьеру и все в Беларуси - и начинают все с нуля в Польше (ну естественно со сбережениями). При том что с Украины часто едут нищеброды и неудачники - а с Белоруси - обеспеченные люди.
BIGor - отлично! Значит, я не ошибся - по Польше на форуме есть два разбирающихся человека. И один из них - Вы! Польша - прекрасная страна. Инвестиции в польскую недвижимсоть - отлично. Главный вопрос - что там человек будет делать и на чем зарабатывать на жизнь и на хорошую жизнь. Общаюсь с тремя приятелями, которые устроились очень хорошо: - Один работает в проектно-конструкторском подразделении здесь: http://pesa.pl - Второй - можете смеяться - но сварщик высокой квалификации - прямо как "краснодеревщик". И уже перетянул в Польшу всю семью. - Третий закончил Computer Science в одном из варшавских университетов. Работает по специальности. Называл приятные цифры зарплаты. Сказал, что польские работодатели имеют солидные связи с работодателями других стран и у него уже есть "виды" на одну далекую от Польши страну. Всем интересующимся - удачи в инвестициях в Польшу. Сам когда-то реально и тщательно изучал вопрос по покупке недвижимости в Польше. Цена вопроса была 1400 евро за 1 кв. м. Мне нравилось, что: новое, готовое, "под ключ", дом малоэтажный со своей территорией. А то на днях киевские приятели жаловались, что превратить ж/б параллелепипед в квартиру в Киеве обошлось в 600 долларов за 1 кв. метр.
https://detaly.co.il/pokupki-kvartir-v-izraile-vyrosli-na-40-protsentov/. При этом на портале Yad2 несколько дней тому назад появилось объявление о продаже квартиры за 310 тысяч шекелей ( чуть меньше 100 000$). Это самая дешевая квартира, предложенная покупателям на прошлой неделе и вероятно, САМАЯ, или одна из самых ДЕШЕВЫХ квартир, выставленных на продажу за несколько последних месяцев.
akurt написав:- Третий закончил Computer Science в одном из варшавских университетов. Работает по специальности. Называл приятные цифры зарплаты. Сказал, что польские работодатели имеют солидные связи с работодателями других стран и у него уже есть "виды" на одну далекую от Польши страну.
10К злотих до податків, і бодішоп возить тушки на H1B в USA?
з.і. І знову емейл щастя від ФААНГ, інтересуюцця, чи не проти пройти по колу їх співбесід
akurt написав:BIGor - отлично! Значит, я не ошибся - по Польше на форуме есть два разбирающихся человека. И один из них - Вы! Польша - прекрасная страна. Инвестиции в польскую недвижимсоть - отлично. Главный вопрос - что там человек будет делать и на чем зарабатывать на жизнь и на хорошую жизнь. Общаюсь с тремя приятелями, которые устроились очень хорошо: - Один работает в проектно-конструкторском подразделении здесь: http://pesa.pl - Второй - можете смеяться - но сварщик высокой квалификации - прямо как "краснодеревщик". И уже перетянул в Польшу всю семью. - Третий закончил Computer Science в одном из варшавских университетов. Работает по специальности. Называл приятные цифры зарплаты. Сказал, что польские работодатели имеют солидные связи с работодателями других стран и у него уже есть "виды" на одну далекую от Польши страну. Всем интересующимся - удачи в инвестициях в Польшу. Сам когда-то реально и тщательно изучал вопрос по покупке недвижимости в Польше. Цена вопроса была 1400 евро за 1 кв. м. Мне нравилось, что: новое, готовое, "под ключ", дом малоэтажный со своей территорией. А то на днях киевские приятели жаловались, что превратить ж/б параллелепипед в квартиру в Киеве обошлось в 600 долларов за 1 кв. метр.
Можно поподробнее про приятеля на ПЕСЕ. Просто тоже работал конструктором на ЛАЗе лет десять назад. Интересно, что к чему.