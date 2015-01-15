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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Подивився трохи цей прикольний ролик про заробітчан в Ірландії. Цікаво чим вони там харчуються у Фінляндіях та Ірландіях із бюджетом 20 євро на тиждень? Суцільна хімія та полуфабрикати напевно. А свіжі овочі та фрукти мабуть "тільки у ві сні їдять"? ))
В Ізраїлі, повноцінне харчування, без самих дорогих видів м'яса чи риби, фермерської ( із кібуцу) молочки і ресторанів, на одну людину десь приблизно 500 євро на місяць. А якщо із цим усім, як у мене, то і у тисячу можна деколи не влізти. Алкоголь я не рахую, бо вживаю рідко і якісний, на відміну від одного пана, що проживає на 280-й вулиці , у самому "комфортному" місті, у "найкращій" країні у світі, але напивається місцевим шмурдяком до чортиків.
roberto dark
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