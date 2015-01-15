|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 27 лип, 2021 22:14
Подивився трохи цей прикольний ролик про заробітчан в Ірландії. Цікаво чим вони там харчуються у Фінляндіях та Ірландіях із бюджетом 20 євро на тиждень? Суцільна хімія та полуфабрикати напевно. А свіжі овочі та фрукти мабуть "тільки у ві сні їдять"? ))
В Ізраїлі, повноцінне харчування, без самих дорогих видів м'яса чи риби, фермерської ( із кібуцу) молочки і ресторанів, на одну людину десь приблизно 500 євро на місяць. А якщо із цим усім, як у мене, то і у тисячу можна деколи не влізти. Алкоголь я не рахую, бо вживаю рідко і якісний, на відміну від одного пана, що проживає на 280-й вулиці , у самому "комфортному" місті, у "найкращій" країні у світі, але напивається місцевим шмурдяком до чортиків.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 06:53
Bolt написав:
Можно поподробнее про приятеля на ПЕСЕ. Просто тоже работал конструктором на ЛАЗе лет десять назад. Интересно, что к чему.
Скажу только, что до отъезда в Польшу именно туда и он, и еще двое коллегег в Украине, работали по продукции этого предприятия. Я им всё говорил: "Что вы дОите поляков на бабки? А еще кутИте с ними в ресторанах от Катовице до Варшавы и жрёте, и бухаете "на дурняк" не по-децки? Это не перспективно! Сделайте умнее
: устройтесь к ним на работу, получите ВНЖ и гражданство!".
Хорошая должность "белого воротничка" (не программист
) на хорошем финансовом фундаменте польско-украинского сотрудничества. То есть старт был НЕ такой: "Приехал - устроился - получаю много-много польских злотых"...
Семья - вся в Польше: сын уже учится в университете (выехал школьником старших классов
). По недвиге: всё время жили в арендованной трехкомнатной квартире, сейчас думают про свою.
Пожалуй, больше не могу сказать: все же приватное дело.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 28 лип, 2021 07:11, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6115
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2323 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 07:11
akurt написав: Bolt написав:
Можно поподробнее про приятеля на ПЕСЕ. Просто тоже работал конструктором на ЛАЗе лет десять назад. Интересно, что к чему.
Скажу только, что до отъезда в Польшу именно туда и он, и его родственники в Украине работали по продукции этого предприятия. Я им всё говорил: "Что вы дОите поляков на бабки? А еще кутИте с ними в ресторанах от Катовице до Варшавы и жрёте, и бухаете "на дурняк" не по-децки? Это не перспективно! Сделайте умнее
: устройтесь к ним на работу, получите ВНЖ и гражданство!".
Хорошая должность "белого воротничка" (не программист) на хорошем финансовом фундаменте польско-украинского сотрудничества. То есть старт был НЕ такой: "Приехал - устроился - получаю много-много польских злотых"...
Семья - вся в Польше: сын уже учится в университете (выехал школьником старших классов
). По недвиге: всё время жили в арендованной трехкомнатной квартире, сейчас думают про свою.
Пожалуй, больше не могу сказать: все же приватное дело.
Кстати, из троих двое остались в Украине. Бухают. Не по-децки. Очень не по-децки.
На ровном месте столько тумана напустить.Ну да ладно.Приватность превыше всего.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 07:13
Ну почему "тумана" - чужая жизнь, чужая семья и чужая работа. Все же есть понятие "приватность".
Я вроде и так чересчур много сказал.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6115
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2323 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 07:19
akurt написав:
Ну почему "тумана" - чужая жизнь, чужая семья и чужая работа. Все же есть понятие "приватность".
Я вроде и так чересчур много сказал.
Вы же фамилию, должность приятеля не называли.Например встретил недавно сослуживца по ЛАЗу сейчас в КБ Электрона работает.ЗП 11,5кг на руки.Хотя есть и кто по контракту за 20кг(16кг на руки)Конечно не жируют, но в польшу на трускавки можна не ехать.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 07:37
roberto dark написав:
Подивився трохи цей прикольний ролик про заробітчан в Ірландії. Цікаво чим вони там харчуються у Фінляндіях та Ірландіях із бюджетом 20 євро на тиждень? Суцільна хімія та полуфабрикати напевно. А свіжі овочі та фрукти мабуть "тільки у ві сні їдять"? ))
В Ізраїлі, повноцінне харчування, без самих дорогих видів м'яса чи риби, фермерської ( із кібуцу) молочки і ресторанів, на одну людину десь приблизно 500 євро на місяць. А якщо із цим усім, як у мене, то і у тисячу можна деколи не влізти. Алкоголь я не рахую, бо вживаю рідко і якісний, на відміну від одного пана, що проживає на 280-й вулиці , у самому "комфортному" місті, у "найкращій" країні у світі, але напивається місцевим шмурдяком до чортиків.
Теж вважаю , шо 3€ в день на харчі на важкій фізичній праці це не реально.Хіба має безкоштовний обід на роботі.
А взагалі подібне на рекламу.Приїдеш , а там покажуть кузькіну мать.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7331
|977449
|
Сер 28 лип, 2021 07:53
jump
|
|241
|44147
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|99565
|
|