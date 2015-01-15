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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 лип, 2021 22:14
Подивився трохи цей прикольний ролик про заробітчан в Ірландії. Цікаво чим вони там харчуються у Фінляндіях та Ірландіях із бюджетом 20 євро на тиждень? Суцільна хімія та полуфабрикати напевно. А свіжі овочі та фрукти мабуть "тільки у ві сні їдять"? ))
В Ізраїлі, повноцінне харчування, без самих дорогих видів м'яса чи риби, фермерської ( із кібуцу) молочки і ресторанів, на одну людину десь приблизно 500 євро на місяць. А якщо із цим усім, як у мене, то і у тисячу можна деколи не влізти. Алкоголь я не рахую, бо вживаю рідко і якісний, на відміну від одного пана, що проживає на 280-й вулиці , у самому "комфортному" місті, у "найкращій" країні у світі, але напивається місцевим шмурдяком до чортиків.
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roberto dark
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Додано: Сер 28 лип, 2021 06:53
Bolt написав:
Можно поподробнее про приятеля на ПЕСЕ. Просто тоже работал конструктором на ЛАЗе лет десять назад. Интересно, что к чему.
Скажу только, что до отъезда в Польшу именно туда и он, и еще двое коллегег в Украине, работали по продукции этого предприятия. Я им всё говорил: "Что вы дОите поляков на бабки? А еще кутИте с ними в ресторанах от Катовице до Варшавы и жрёте, и бухаете "на дурняк" не по-децки? Это не перспективно! Сделайте умнее
: устройтесь к ним на работу, получите ВНЖ и гражданство!".
Хорошая должность "белого воротничка" (не программист
) на хорошем финансовом фундаменте польско-украинского сотрудничества. То есть старт был НЕ такой: "Приехал - устроился - получаю много-много польских злотых"...
Семья - вся в Польше: сын уже учится в университете (выехал школьником старших классов
). По недвиге: всё время жили в арендованной трехкомнатной квартире, сейчас думают про свою.
Пожалуй, больше не могу сказать: все же приватное дело.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 28 лип, 2021 07:11, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:11
akurt написав: Bolt написав:
Можно поподробнее про приятеля на ПЕСЕ. Просто тоже работал конструктором на ЛАЗе лет десять назад. Интересно, что к чему.
Скажу только, что до отъезда в Польшу именно туда и он, и его родственники в Украине работали по продукции этого предприятия. Я им всё говорил: "Что вы дОите поляков на бабки? А еще кутИте с ними в ресторанах от Катовице до Варшавы и жрёте, и бухаете "на дурняк" не по-децки? Это не перспективно! Сделайте умнее
: устройтесь к ним на работу, получите ВНЖ и гражданство!".
Хорошая должность "белого воротничка" (не программист) на хорошем финансовом фундаменте польско-украинского сотрудничества. То есть старт был НЕ такой: "Приехал - устроился - получаю много-много польских злотых"...
Семья - вся в Польше: сын уже учится в университете (выехал школьником старших классов
). По недвиге: всё время жили в арендованной трехкомнатной квартире, сейчас думают про свою.
Пожалуй, больше не могу сказать: все же приватное дело.
Кстати, из троих двое остались в Украине. Бухают. Не по-децки. Очень не по-децки.
На ровном месте столько тумана напустить.Ну да ладно.Приватность превыше всего.
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Bolt
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:13
Ну почему "тумана" - чужая жизнь, чужая семья и чужая работа. Все же есть понятие "приватность".
Я вроде и так чересчур много сказал.
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akurt
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:19
akurt написав:
Ну почему "тумана" - чужая жизнь, чужая семья и чужая работа. Все же есть понятие "приватность".
Я вроде и так чересчур много сказал.
Вы же фамилию, должность приятеля не называли.Например встретил недавно сослуживца по ЛАЗу сейчас в КБ Электрона работает.ЗП 11,5кг на руки.Хотя есть и кто по контракту за 20кг(16кг на руки)Конечно не жируют, но в польшу на трускавки можна не ехать.
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Bolt
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:37
roberto dark написав:
Подивився трохи цей прикольний ролик про заробітчан в Ірландії. Цікаво чим вони там харчуються у Фінляндіях та Ірландіях із бюджетом 20 євро на тиждень? Суцільна хімія та полуфабрикати напевно. А свіжі овочі та фрукти мабуть "тільки у ві сні їдять"? ))
В Ізраїлі, повноцінне харчування, без самих дорогих видів м'яса чи риби, фермерської ( із кібуцу) молочки і ресторанів, на одну людину десь приблизно 500 євро на місяць. А якщо із цим усім, як у мене, то і у тисячу можна деколи не влізти. Алкоголь я не рахую, бо вживаю рідко і якісний, на відміну від одного пана, що проживає на 280-й вулиці , у самому "комфортному" місті, у "найкращій" країні у світі, але напивається місцевим шмурдяком до чортиків.
Теж вважаю , шо 3€ в день на харчі на важкій фізичній праці це не реально.Хіба має безкоштовний обід на роботі.
А взагалі подібне на рекламу.Приїдеш , а там покажуть кузькіну мать.
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Bolt
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:45
Bolt написав:
Теж вважаю , шо 3€ в день на харчі на важкій фізичній праці це не реально.Хіба має безкоштовний обід на роботі.
А взагалі подібне на рекламу.Приїдеш , а там покажуть кузькіну мать.
Особливо в Польщі.
Мій у минулому підлеглий - диплом інженера-будівельника - і з досвідом роботи
- поїхав:
- Перша поїздка - був на будівництві хмарочоса в Гданьську - був визнаний найкращим майстром серед українців - за 3 місяці привіз чистими 4500 євро. Відвідав вдома 10 "днів народження" з розповідями, як гарно працювати в Польщі - 4500 євро зникло.
- Друга поїздка - все було ОК, поки не захворів - половину часу не працював - виїхав - борг по зарплатні надіслали на картку - вийшов на "нуль".
- Третя поїздка - "кинули" на ставках оплати за роботу - вийшов в мінус - вже не їздить.
Тому я вище писав: купуючи житло за кордоном, треба в першу чергу думати, на чому будете заробляти та за рахунок чого жити.Якщо про Польщу
- то на іншій гілці викладували посилання на "відосики" на ютюб - дуже якісно "наш" хлопець розказує, але головне, що він відвідує "наших" прямо в тих квартирах, де вони влаштувалися, та розказує і про роботу, і про купівлю квартир. Про ціни. Рекомендую. Справжнє "Інвестуємо в нерухомість закордоном
" від справжніх людей, а не від ділетантів на цьому форумі.Розумний хлопець розказує про розумних людей.Якщо про Туреччину
- то я теж писав і давав цифри про 2 варіанти, вони відрізняються від Польщі тим, що на 100% ви тут НЕ знайдете роботу (за рідким виключенням) - мови не знаєте, та і своїх охочих - багато:
а) здавати свою квартиру в Україні та за ті гроші жити на курорті, де не буває зими. Арифметика показує, що достатньо здавати 2 квартири в Києві, Дніпрі, Харкові або Львові. Одну з двох квартир - навіть свою. Наприклад, сьогодні плавали зранку в Середземному морі з киянином (живе в Анталії) - здає 3 квартири: дві в Києві - називав ціни по 12 000 - 13 000 гривень, і одну в Ірпені. Беремо калькулятор.
- виручка за 3 квартири: 12000+13000+6000=31000 гривень або близько 1000 євро на місяць. Або приблизно 10 000 турецьких лір.
- витрати: на оренду квартири в Анталії - 3000 лір (300 євро) на місяць. Комуналка може забирати в середньому 30 євро на місяць. 360 на рік. Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років
- витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні). Разом калькулятор дає: 300+30+180=510 євро. Профіт на місяць: 1000 євро - 510 євро=490 євро. Навіть від здачі в оренду 2-х квартир в Україні можна жити...
б) мати віддалену роботу. Я тут питав у людей - виявилося, що не тільки програмісти, а навіть і бухгалтери - і не тільки бухгалтери - працюють віддалено... Світова тенденція... Працюють... і живуть...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 28 лип, 2021 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:47
akurt написав: Bolt написав:
Теж вважаю , шо 3€ в день на харчі на важкій фізичній праці це не реально.Хіба має безкоштовний обід на роботі.
А взагалі подібне на рекламу.Приїдеш , а там покажуть кузькіну мать.
Особливо в Польщі.
Мій у минулому підлеглий - диплом інженера-будівельника - і з досвідом роботи
- поїхав:
- Перша поїздка - був на будівництві хмарочоса в Гданьську - був визнаний найкращим майстром серед українців - за 3 місяці привіз чистими 4500 євро. Відвідав вдома 10 "днів народження" з розповідями, як гарно працювати в Польщі - 4500 євро зникло.
- Друга поїздка - все було ОК, поки не захворів - половину часу не працював - виїхав - борг по зарплатні надіслали на картку - вийшов на "нуль".
- Третя поїздка - "кинули" на ставках оплати за роботу - вийшов в мінус - вже не їздить.
Тому я вище писав: купуючи житло за кордоном, треба в першу чергу думати, на чому будете заробляти та за рахунок чого жити.Якщо про Польщу
- то на іншій гілці викладували посилання на "відосики" на ютюб - дуже якісно "наш" хлопець розказує, але головне, що він відвідує "наших" прямо в тих квартирах, де вони влаштувалися, та розказує і про роботу, і про купівлю квартир. Про ціни. Рекомендую. Справжнє "Інвестуємо в нерухомість закордоном" від справжніх людей, а не від ділетантів на цьому форумі.Розумний хлопець розказує про розумних людей.Якщо про Туреччину
- то я теж писав і давав цифри про 2 варіанти, вони відрізняються тим, що на 100% ви тут не знайдете роботу - мови не знаєте, та і своїх охочих - багато:
а) здавати свою квартиру в Україні та за ті гроші жити на курорті, де не буває зими. Арифметика показує, що достатньо здавати 2 квартири в Києві, Дніпрі, Харкові або Львові. ОЛдну з двох -навіть свою. Наприклад, сьогодні плавали зранку в Середземному морі з киянином (живе в Анталії) - здає 3 квартири: дві в Києві - називав ціни по 12 000 - 13 000 гривень, і одну в Ірпені. Беремо калькулятор. Виручка за 3 квартири: 12000+13000+6000=31000 гривень або близько 1000 євро на місяць. Або приблизно 10 000 турецьких лір.
- витрати: на оренду квартири в Анталії - 3000 лір (300 євро) на місяць. Комуналка може забирати в середньому 30 євро на місяць. 360 на рік. Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років
- витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні). Разом калькулятор дає: 300+30+180=510 євро. Профіт на місяць: 1000 євро - 510 євро=490 євро. Навіть від здачі в оренду 2-х квартир в Україні можна жити...
б) мати віддалену роботу. Я тут питав у людей - виявилося, що не тільки програмісти, а навіть і бухгалтери - і не тільки бухгалтери - працюють віддалено... Світова тенденція... Працюють...
добре бути багатим та здоровим
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flyman
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:58
flyman написав:
добре бути багатим та здоровим
Саме так!
Тому думай/дій/багатій
...гарний водоспад в Туреччині!
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