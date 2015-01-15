Додано: Сер 28 лип, 2021 10:45

Bolt написав: Теж вважаю , шо 3€ в день на харчі на важкій фізичній праці це не реально.Хіба має безкоштовний обід на роботі.

А взагалі подібне на рекламу.Приїдеш , а там покажуть кузькіну мать. Теж вважаю , шо 3€ в день на харчі на важкій фізичній праці це не реально.Хіба має безкоштовний обід на роботі.А взагалі подібне на рекламу.Приїдеш , а там покажуть кузькіну мать.

Якщо про Польщу

Розумний хлопець розказує про розумних людей.

Якщо про Туреччину

Особливо в Польщі.Мій у минулому підлеглий - диплом інженера-будівельника - і з досвідом роботи - поїхав:- Перша поїздка - був на будівництві хмарочоса в Гданьську - був визнаний найкращим майстром серед українців - за 3 місяці привіз чистими 4500 євро. Відвідав вдома 10 "днів народження" з розповідями, як гарно працювати в Польщі - 4500 євро зникло.- Друга поїздка - все було ОК, поки не захворів - половину часу не працював - виїхав - борг по зарплатні надіслали на картку - вийшов на "нуль".- Третя поїздка - "кинули" на ставках оплати за роботу - вийшов в мінус - вже не їздить.Тому я вище писав: купуючи житло за кордоном, треба в першу чергу думати, на чому будете заробляти та за рахунок чого жити.- то на іншій гілці викладували посилання на "відосики" на ютюб - дуже якісно "наш" хлопець розказує, але головне, що він відвідує "наших" прямо в тих квартирах, де вони влаштувалися, та розказує і про роботу, і про купівлю квартир. Про ціни. Рекомендую. Справжнє "" від справжніх людей, а не від ділетантів на цьому форумі.- то я теж писав і давав цифри про 2 варіанти, вони відрізняються від Польщі тим, що на 100% ви тут НЕ знайдете роботу (за рідким виключенням) - мови не знаєте, та і своїх охочих - багато:а) здавати свою квартиру в Україні та за ті гроші жити на курорті, де не буває зими. Арифметика показує, що достатньо здавати 2 квартири в Києві, Дніпрі, Харкові або Львові. Одну з двох квартир - навіть свою. Наприклад, сьогодні плавали зранку в Середземному морі з киянином (живе в Анталії) - здає 3 квартири: дві в Києві - називав ціни по 12 000 - 13 000 гривень, і одну в Ірпені. Беремо калькулятор.- виручка за 3 квартири: 12000+13000+6000=31000 гривень або близько 1000 євро на місяць. Або приблизно 10 000 турецьких лір.- витрати: на оренду квартири в Анталії - 3000 лір (300 євро) на місяць. Комуналка може забирати в середньому 30 євро на місяць. 360 на рік. Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років- витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні). Разом калькулятор дає: 300+30+180=510 євро. Профіт на місяць: 1000 євро - 510 євро=490 євро. Навіть від здачі в оренду 2-х квартир в Україні можна жити...б) мати віддалену роботу. Я тут питав у людей - виявилося, що не тільки програмісти, а навіть і бухгалтери - і не тільки бухгалтери - працюють віддалено... Світова тенденція... Працюють... і живуть...