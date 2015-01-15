budivelnik написав:Я звик не довіряти одному джерелу(якщо воно при цьому ще й зацікавлена особа)
Тому з інших джерел
Місячні витрати
Айдат_____________________________________ - 10-150 євро
Вода 0,5-1,5 євро/м3__*20м3________________ -10-30євро
інтернет+телебачення_______________________ -10-30євро
Електроенергія0,1-0,2Євро/квт*год*300квт*год=30-60євро
Газ привозний в балонах_____________________-10-20євро
Страховка від землетрусів___________________-1-15 Євро
Податок на нерухомість0,2%(50000)___________ -10євро
Всього_______________________________________91-
315 євро в місяць
Добре, що є такі прискіпливі люди,як шановний форумчанин budivelnik, які надають перевагу ТОЧНИМ НАУКАМ. Завдяки ним і можна побачити ВІДВЕРТУ брехню про 30 євро комунальних у Туреччині ( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ).
Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині -
P.S. Скільки там сьогодні градусів у Анталії? +40, а по відчуттям на сонці +47? Приємного
відпочинку!