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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:49

  budivelnik написав:
  akurt написав:Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут:
Я звик не довіряти одному джерелу(якщо воно при цьому ще й зацікавлена особа)
Тому з інших джерел
Місячні витрати
Айдат_____________________________________ - 10-150 євро
Вода 0,5-1,5 євро/м3__*20м3________________ -10-30євро
інтернет+телебачення_______________________ -10-30євро
Електроенергія0,1-0,2Євро/квт*год*300квт*год=30-60євро
Газ привозний в балонах_____________________-10-20євро
Страховка від землетрусів___________________-1-15 Євро
Податок на нерухомість0,2%(50000)___________ -10євро
Всього_______________________________________91-
315 євро в місяць


Добре, що є такі прискіпливі люди,як шановний форумчанин budivelnik, які надають перевагу ТОЧНИМ НАУКАМ. Завдяки ним і можна побачити ВІДВЕРТУ брехню про 30 євро комунальних у Туреччині ( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ).
Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині -
https://youtu.be/gkYo_UqcS6U

P.S. Скільки там сьогодні градусів у Анталії? +40, а по відчуттям на сонці +47? Приємного
відпочинку! :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

⚡️🇬🇧#британия #недвижимость #цены

Британия - цены на жилье (июль)

м/м =  -0.5% (пред +0.7%)

г/г =  +10.5% (пред +13.4%)

зі. виглядає так, що хто хотів - узяв, а по нинішним цінам покупанів вже небагато!!!

Жоріка на них немає 8)

ззі. Хоча і в Жоріка вже проблеми який місяць, ціни в кусмусі, а покупанів ніц нема :lol:
Чьо робіть?

зззі. Всі готуються слухати сьогодні, шо там Жора буде пісд..ть, упс, розповідати про палітику партії, упс, про палітику часної лавки під назвою ФРС???!!!
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 28 лип, 2021 14:36, всього редагувалось 2 разів.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:34

  roberto dark написав:....( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ).
Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині -
https://youtu.be/gkYo_UqcS6U

Тут "знаток" турецкой недвиги недавно утверждал, что падение тур.лиры,
есть благо для украинцев, которые приезжают туда с долларами.
Еще пытался брать в руки калькулятор, и что-то там доказывать
серым и убогим посетителям этого форума.
И вот результат:
Из официальной тур.статистики за июнь месяц:
" ...On the other hand, furnishings and household equipment with 4.5%, recreation and culture with 4.4% and hotels, cafes and restaurants with 3.8% were the main groups where high monthly increases realized..."
Только за один месяц мебель и бытовая техника подорожали на 4,5%,
отдых и культура на 4,4%. Отели, кафе и рестораны подняли цены на 3,8%...
Если такими темпами товары и услуги будут дорожать и дальше,
то это составит 45-50% за год... А может и больше.
Вот так и начинают раздевать любителей турецкого бетона и ихних дешевых помидор.
Турки своего не упустят...Купили жилье, соответственно его нужно обставить и упаковать техникой. И этот интерьер уже будет на 40-50% дороже.
Транспортные услуги подорожали на 26%, продукты питания на 20%, ну и т.д.
И это только официальная статистика.
А с 1 июля цены на электроэнергию, для всех абонентских групп, будут увеличены на 15%.
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/e ... i-6514635/
А это основной источник как отопления, так и охлаждения...
За эл.энергией опять поднимут цены на связь, интернет, бензин, ком.услуги, страховки, медицину и т.п...
А как вы хотели, когда турецкие деньги мало чего стоят, и только за пол года подешевели на 25%...
Чудес, о которых тут вещает турецкий риелтор, в этом мире не бывает, и дешевый турецкий "рай" уже подошел к логическому концу...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:32

Turkey :)

Зображення

зі. ну, там, петрушка, помідори, йогурт :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:59

  change_pm написав:Зображення

зі. ну, там, петрушка, помідори, йогурт :lol:


А также короновирус...Главный турецкий курорт Анталия почти полностью окрасился в «красный цвет» по ковиду, что сигнализирует о высоком риске опасности. Новую окраску провинция получила в специальном турецком приложении по оценке эпидемилогической ситуации и отслеживанию заболеваний коронавирусом под названием Hayat Eve Sıgar от Минздрава Турции
https://www.tourprom.ru/news/51387/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:44

Так прикольно: сползлись на ветку все неудачники по жизни: и заробитчанин в Подмосковье, и заробитчанин в Израиле... ИнхВестАры...
Сидят по шею в безнадёге и рассказывают, что где, и как плохо...
Прикольно реально...
akurt
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