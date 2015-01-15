Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут:
Я звик не довіряти одному джерелу(якщо воно при цьому ще й зацікавлена особа) Тому з інших джерел Місячні витрати Айдат_____________________________________ - 10-150 євро Вода 0,5-1,5 євро/м3__*20м3________________ -10-30євро інтернет+телебачення_______________________ -10-30євро Електроенергія0,1-0,2Євро/квт*год*300квт*год=30-60євро Газ привозний в балонах_____________________-10-20євро Страховка від землетрусів___________________-1-15 Євро Податок на нерухомість0,2%(50000)___________ -10євро Всього_______________________________________91- 315 євро в місяць
Добре, що є такі прискіпливі люди,як шановний форумчанин budivelnik, які надають перевагу ТОЧНИМ НАУКАМ. Завдяки ним і можна побачити ВІДВЕРТУ брехню про 30 євро комунальних у Туреччині ( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ). Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині - https://youtu.be/gkYo_UqcS6U
P.S. Скільки там сьогодні градусів у Анталії? +40, а по відчуттям на сонці +47? Приємного відпочинку!
roberto dark написав:....( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ). Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині - https://youtu.be/gkYo_UqcS6U
Тут "знаток" турецкой недвиги недавно утверждал, что падение тур.лиры, есть благо для украинцев, которые приезжают туда с долларами. Еще пытался брать в руки калькулятор, и что-то там доказывать серым и убогим посетителям этого форума. И вот результат: Из официальной тур.статистики за июнь месяц: " ...On the other hand, furnishings and household equipment with 4.5%, recreation and culture with 4.4% and hotels, cafes and restaurants with 3.8% were the main groups where high monthly increases realized..." Только за один месяц мебель и бытовая техника подорожали на 4,5%, отдых и культура на 4,4%. Отели, кафе и рестораны подняли цены на 3,8%... Если такими темпами товары и услуги будут дорожать и дальше, то это составит 45-50% за год... А может и больше. Вот так и начинают раздевать любителей турецкого бетона и ихних дешевых помидор. Турки своего не упустят...Купили жилье, соответственно его нужно обставить и упаковать техникой. И этот интерьер уже будет на 40-50% дороже. Транспортные услуги подорожали на 26%, продукты питания на 20%, ну и т.д. И это только официальная статистика. А с 1 июля цены на электроэнергию, для всех абонентских групп, будут увеличены на 15%. https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/e ... i-6514635/ А это основной источник как отопления, так и охлаждения... За эл.энергией опять поднимут цены на связь, интернет, бензин, ком.услуги, страховки, медицину и т.п... А как вы хотели, когда турецкие деньги мало чего стоят, и только за пол года подешевели на 25%... Чудес, о которых тут вещает турецкий риелтор, в этом мире не бывает, и дешевый турецкий "рай" уже подошел к логическому концу...
А также короновирус...Главный турецкий курорт Анталия почти полностью окрасился в «красный цвет» по ковиду, что сигнализирует о высоком риске опасности. Новую окраску провинция получила в специальном турецком приложении по оценке эпидемилогической ситуации и отслеживанию заболеваний коронавирусом под названием Hayat Eve Sıgar от Минздрава Турции https://www.tourprom.ru/news/51387/
Так прикольно: сползлись на ветку все неудачники по жизни: и заробитчанин в Подмосковье, и заробитчанин в Израиле... ИнхВестАры... Бесквартирные... в заруб'Ежную недвижимость... Сидят по шею в безнадёге и рассказывают, что, где, и как плохо... Заметно нервничают... Прикольно реально... А кто не нервничает - как мои приятели из Днепра - упарились сидеть при +33 - выезжает на днях на авто в Анталию... Еще одни - вместе учились в универе - вчера прилетели в отель в Кемер - зовут проведать... Поеду... ИнхВестАры никуда не поедут и не полетят: денюх нету... не получилось заработать... Это бывает... Не у всех, но бывает...
Как там "Верблюд сервис" акуртовский интересно? Сколько килограмм уже набрал на перевозку по 2$ ? Старая хонда до Львова доедет вообще? Не страшно на таком "корыте" ехать? Форумчанам РЕАЛЬНО ПРИКОЛЬНО будет узнать про детали бегства из анталиевского пекла, с попутным зароботком к тому же ))
А что, хочется заробитчанину в кибуце заработать 2$? Это - кажется - 6,53 шекеля? Это похвально. Надо с чего то же начинать. Старайся. Кто слушает начальника, четко выполняет инструкции, хорошо и аккуратно работает - дают чаевые.
roberto dark написав:Кому знать про чаевые, как не акурту!!! Ведь любимое его ушам, обращение к нему, звучит так - "ТАЩИТЕ ПИВО ГАРСОН, ЗДАЧИ НЕ НАДО" )))
Рассмешил реально. Не забыл, как просил меня тебе посоветовать стоматолога и дать координаты - все зубы уже в Израиле выгнили - просился на декабрь (!!!) принять... Раньше денЮх нету прилететь лечить... А в Израиле не заработал на зубы - вот она - ностальгия по "2$"... Какое там пиво... Откуда деньги на пиво????
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 лип, 2021 16:20, всього редагувалось 1 раз.