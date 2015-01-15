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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 246247248249>
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Снова белая горячка у акурта. ПРИСКОРБНО. Говорил же ему, завязывать со шмурдяком, тем более в такую АДСКУЮ ЖАРУ!!!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:17

  RTC12 написав:
  akurt написав: Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років 8) - витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні).

Повторяю вопрос:
...назови конкретные цены на основные продукты питания
в Турции (Мясо, молоко, птица, яйца, рыба, сыр, масло...)
стоимость которых В РАЗЫ дешевле украинских?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:20

  RTC12 написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав: Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років 8) - витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні).

Повторяю вопрос:
...назови конкретные цены на основные продукты питания
в Турции (Мясо, молоко, птица, яйца, рыба, сыр, масло...)
стоимость которых В РАЗЫ дешевле украинских.


Ему бедолаге сейчас не до этого. Его сейчас трусит и колбасит по полной программе... :twisted:

По данным разведки, через неделю примерно, он будет уже во Львове и вот тогда мы услышим КАК В УКРАИНЕ ВСЁ БЕЗУМНО ДОРОГО, А В ТУРЦИИ НАОБОРОТ!
ДЛЯ НИЩЕБРОДА ПО ЖИЗНИ - ЭТО ЛЮБИМАЯ ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ :mrgreen:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:34

  RTC12 написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав: Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років 8) - витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні).

Повторяю вопрос:
...назови конкретные цены на основные продукты питания
в Турции (Мясо, молоко, птица, яйца, рыба, сыр, масло...)
стоимость которых В РАЗЫ дешевле украинских?

пишут люде,шо куры по 15 лир,но вчера или совсем синие и своей смертью умерли))
Зображення

https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 0669244691
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:По данным разведки, через неделю примерно, он будет уже во Львове
я не ошибался,Вы таки из Моссада.
Наше Вам с кисточкой :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:38

Ув.модераторы!
В связи с регулярным распространением явной дезинформации на страницах уважаемого форума, есть предложение запретить участвовать в обсуждении любых
тем форумчанину "Akurt" на всё оставшееся время...
Ибо это обсуждение уже превратилось в пропаганду с его корыстными целями.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:41

Мизантрóп Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ кг, в обычном супермакете купить, запросто по скидке. Только их никто тут не спешит покупать особо, даже африканские заробитчане. :roll:
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 28 лип, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:41

  RTC12 написав:Ув.модераторы!
В связи с регулярным распространением явной дезинформации на страницах уважаемого форума, есть предложение запретить участвовать в обсуждении любых
тем форумчанину "Akurt" на всё оставшееся время...
Ибо это обсуждение уже превратилось в пропаганду с его корыстными целями.

пусть мучится и веселит))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:45

  Мизантрóп написав:
  RTC12 написав:Ув.модераторы!
В связи с регулярным распространением явной дезинформации на страницах уважаемого форума, есть предложение запретить участвовать в обсуждении любых
тем форумчанину "Akurt" на всё оставшееся время...
Ибо это обсуждение уже превратилось в пропаганду с его корыстными целями.

пусть мучится и веселит))

100% Show must go on :twisted:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:46

  roberto dark написав:Мизантрóп Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ в обычном супермакете купить, по скидке. Только их никто тут не спешит покупать особо, даже африканские заробитчане. :roll:

мне фермер домашних возит около 3 кил (+/-) по $10. Еще один полез по сетям с раколовками -минут 20 и кило раков (с кабачков,огуцов в раколовках) спросил сколько бабок?- говорит,Друг,бензин есть?-дай три литра.Дал 4 и премию ещё дал.Через пару недель барашков резать будет,тоже по дружески.Не имей 100рублей (лир),а имей 100 друзей(квартир).
Мизантрóп
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