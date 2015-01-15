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akurt написав: Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років - витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні).
Повторяю вопрос: ...назови конкретные цены на основные продукты питания в Турции (Мясо, молоко, птица, яйца, рыба, сыр, масло...) стоимость которых В РАЗЫ дешевле украинских?
akurt написав: Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років - витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні).
Повторяю вопрос: ...назови конкретные цены на основные продукты питания в Турции (Мясо, молоко, птица, яйца, рыба, сыр, масло...) стоимость которых В РАЗЫ дешевле украинских.
Ему бедолаге сейчас не до этого. Его сейчас трусит и колбасит по полной программе...
По данным разведки, через неделю примерно, он будет уже во Львове и вот тогда мы услышим КАК В УКРАИНЕ ВСЁ БЕЗУМНО ДОРОГО, А В ТУРЦИИ НАОБОРОТ! ДЛЯ НИЩЕБРОДА ПО ЖИЗНИ - ЭТО ЛЮБИМАЯ ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
akurt написав: Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років - витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні).
Повторяю вопрос: ...назови конкретные цены на основные продукты питания в Турции (Мясо, молоко, птица, яйца, рыба, сыр, масло...) стоимость которых В РАЗЫ дешевле украинских?
пишут люде,шо куры по 15 лир,но вчера или совсем синие и своей смертью умерли))
Ув.модераторы! В связи с регулярным распространением явной дезинформации на страницах уважаемого форума, есть предложение запретить участвовать в обсуждении любых тем форумчанину "Akurt" на всё оставшееся время... Ибо это обсуждение уже превратилось в пропаганду с его корыстными целями.
Мизантрóп Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ кг, в обычном супермакете купить, запросто по скидке. Только их никто тут не спешит покупать особо, даже африканские заробитчане.
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 28 лип, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
RTC12 написав:Ув.модераторы! В связи с регулярным распространением явной дезинформации на страницах уважаемого форума, есть предложение запретить участвовать в обсуждении любых тем форумчанину "Akurt" на всё оставшееся время... Ибо это обсуждение уже превратилось в пропаганду с его корыстными целями.
RTC12 написав:Ув.модераторы! В связи с регулярным распространением явной дезинформации на страницах уважаемого форума, есть предложение запретить участвовать в обсуждении любых тем форумчанину "Akurt" на всё оставшееся время... Ибо это обсуждение уже превратилось в пропаганду с его корыстными целями.
roberto dark написав:Мизантрóп Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ в обычном супермакете купить, по скидке. Только их никто тут не спешит покупать особо, даже африканские заробитчане.
мне фермер домашних возит около 3 кил (+/-) по $10. Еще один полез по сетям с раколовками -минут 20 и кило раков (с кабачков,огуцов в раколовках) спросил сколько бабок?- говорит,Друг,бензин есть?-дай три литра.Дал 4 и премию ещё дал.Через пару недель барашков резать будет,тоже по дружески.Не имей 100рублей (лир),а имей 100 друзей(квартир).