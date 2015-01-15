RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:51

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:Мизантрóп Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ в обычном супермакете купить, по скидке. Только их никто тут не спешит покупать особо, даже африканские заробитчане. :roll:

мне фермер домашних возит около 3 кил (+/-) по $10. Еще один полез по сетям с раколовками -минут 20 и кило раков (с кабачков,огуцов в раколовках) спросил сколько бабок?- говорит,Друг,бензин есть?-дай три литра.Дал 4 и премию ещё дал.Через пару недель барашков резать будет,тоже по дружески.Не имей 100рублей (лир),а имей 100 друзей(квартир).

Вот где воистину Рай. Сотрите сообщение ибо этого ОТ ЗАВИСТИ, уж точно акурту не пережить, а кто нас тогда смешить тут будет? :P
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 379
З нами з: 04.06.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:57

Ах, красавцы как занервничали... Засуетились...
ИнвехСтАры...

ИнхВестар 1 купил недострой в Ирпени и бросил его ремонтом 6 марта 2021 года... Этому хоть простительно: для заробитчанина в Израиле - купить вместо квартиры в Анталии летом в 2019 - осенью 2019 - недострой под Киевом - сладкая канхветка. Вроде как и "Інвестуємо в нерухомість за кордоном"...

ИнхВестар 2 - батрачил с 2011 года по декабрь 2020 в Подмосковье... Равшан... Джамшут... Думал много-много рубликов от рассяинцев привезет в родное Апостолово. А родное подвело - цены повысились на недвигу и в Апостолово... Вроде как зря унижался перед Равшаном... Этому тоже просительно: батрачить почти 10 лет в Подмосковье - хочется хоть где-то кубло купить - вроде как даже заграница для немосквича: Апостолово... Но не смог купить... Мыкается... носится теперь с цифрами...

ИнхВестор 3 - липовый... Какой он инхВестар? Хотя: для сахалинца вроде как двушка в скворечнике на окраине Позняков у мусоросжигательного - вроде как заграница... Может и так...

Нервничают сильно парни...
Но это отлично: все форумчане учатся как не надо делать...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 лип, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

👏 Надо же...Фантазия бьет ключом у акурта! Мог бы Оскары получать за лучший сюжет в Голливуде. Такой талант пропил во львовских забегайловках и теперь мучается на старости лет в каких-то недоразвитых турциях, среди иранцев и иракцев, что бы сэкономить на помидорах и петрушке. :cry:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 379
З нами з: 04.06.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:17

Старайся. Кто слушает начальника, четко выполняет инструкции, хорошо и аккуратно работает - дают чаевые.
Тебе уже святая троица инхВестАрав поставила три плюса: Мизантроп, RTC12, Frant - это отличная компания инвесторов.
Как говорят в Израиле: Эрев тов!
(Быть тебе богатым!)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 246247248249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, kyk, vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 732, 733, 734
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7332 977883
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 08:10
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 44194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 99609
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33457)
28.07.2021 18:03
Ведущая (1)
28.07.2021 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.