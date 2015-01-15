Додано: Сер 28 лип, 2021 16:57

Ах, красавцы как занервничали... Засуетились...

ИнвехСтАры...



ИнхВестар 1 купил недострой в Ирпени и бросил его ремонтом 6 марта 2021 года... Этому хоть простительно: для заробитчанина в Израиле - купить вместо квартиры в Анталии летом в 2019 - осенью 2019 - недострой под Киевом - сладкая канхветка. Вроде как и "Інвестуємо в нерухомість за кордоном"...



ИнхВестар 2 - батрачил с 2011 года по декабрь 2020 в Подмосковье... Равшан... Джамшут... Думал много-много рубликов от рассяинцев привезет в родное Апостолово. А родное подвело - цены повысились на недвигу и в Апостолово... Вроде как зря унижался перед Равшаном... Этому тоже просительно: батрачить почти 10 лет в Подмосковье - хочется хоть где-то кубло купить - вроде как даже заграница для немосквича: Апостолово... Но не смог купить... Мыкается... носится теперь с цифрами...



ИнхВестор 3 - липовый... Какой он инхВестар? Хотя: для сахалинца вроде как двушка в скворечнике на окраине Позняков у мусоросжигательного - вроде как заграница... Может и так...



Нервничают сильно парни...

Но это отлично: все форумчане учатся как не надо делать...