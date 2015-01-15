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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 16:51
Мизантрóп написав: roberto dark написав:Мизантрóп
Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ в обычном супермакете купить, по скидке. Только их никто тут не спешит покупать особо, даже африканские заробитчане.
мне фермер домашних возит около 3 кил (+/-) по $10. Еще один полез по сетям с раколовками -минут 20 и кило раков (с кабачков,огуцов в раколовках) спросил сколько бабок?- говорит,Друг,бензин есть?-дай три литра.Дал 4 и премию ещё дал.Через пару недель барашков резать будет,тоже по дружески.Не имей 100рублей (лир),а имей 100 друзей(квартир).
Вот где воистину Рай. Сотрите сообщение ибо этого ОТ ЗАВИСТИ, уж точно акурту не пережить, а кто нас тогда смешить тут будет?
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roberto dark
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Додано: Сер 28 лип, 2021 16:57
Ах, красавцы как занервничали... Засуетились...
ИнвехСтАры...
ИнхВестар 1 купил недострой в Ирпени и бросил его ремонтом 6 марта 2021 года... Этому хоть простительно: для заробитчанина в Израиле - купить вместо квартиры в Анталии летом в 2019 - осенью 2019 - недострой под Киевом - сладкая канхветка. Вроде как и "Інвестуємо в нерухомість за кордоном"...
ИнхВестар 2 - батрачил с 2011 года по декабрь 2020 в Подмосковье... Равшан... Джамшут... Думал много-много рубликов от рассяинцев привезет в родное Апостолово. А родное подвело - цены повысились на недвигу и в Апостолово... Вроде как зря унижался перед Равшаном... Этому тоже просительно: батрачить почти 10 лет в Подмосковье - хочется хоть где-то кубло купить - вроде как даже заграница для немосквича: Апостолово... Но не смог купить... Мыкается... носится теперь с цифрами...
ИнхВестор 3 - липовый... Какой он инхВестар? Хотя: для сахалинца вроде как двушка в скворечнике на окраине Позняков у мусоросжигательного - вроде как заграница... Может и так...
Нервничают сильно парни...
Но это отлично: все форумчане учатся как не надо делать...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 28 лип, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 17:17
Старайся. Кто слушает начальника, четко выполняет инструкции, хорошо и аккуратно работает - дают чаевые.
Тебе уже святая троица инхВестАрав поставила три плюса: Мизантроп, RTC12, Frant - это отличная компания инвесторов.
Как говорят в Израиле: Эрев тов!
(Быть тебе богатым!)
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akurt
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- Подякував: 2324 раз.
- Подякували: 859 раз.
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