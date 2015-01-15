Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут:
Я звик не довіряти одному джерелу(якщо воно при цьому ще й зацікавлена особа) Тому з інших джерел Місячні витрати Айдат_____________________________________ - 10-150 євро Вода 0,5-1,5 євро/м3__*20м3________________ -10-30євро інтернет+телебачення_______________________ -10-30євро Електроенергія0,1-0,2Євро/квт*год*300квт*год=30-60євро Газ привозний в балонах_____________________-10-20євро Страховка від землетрусів___________________-1-15 Євро Податок на нерухомість0,2%(50000)___________ -10євро Всього_______________________________________91- 315 євро в місяць
Добре, що є такі прискіпливі люди,як шановний форумчанин budivelnik, які надають перевагу ТОЧНИМ НАУКАМ. Завдяки ним і можна побачити ВІДВЕРТУ брехню про 30 євро комунальних у Туреччині ( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ). Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині - https://youtu.be/gkYo_UqcS6U
P.S. Скільки там сьогодні градусів у Анталії? +40, а по відчуттям на сонці +47? Приємного відпочинку!
roberto dark написав:....( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ). Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині - https://youtu.be/gkYo_UqcS6U
Тут "знаток" турецкой недвиги недавно утверждал, что падение тур.лиры, есть благо для украинцев, которые приезжают туда с долларами. Еще пытался брать в руки калькулятор, и что-то там доказывать серым и убогим посетителям этого форума. И вот результат: Из официальной тур.статистики за июнь месяц: " ...On the other hand, furnishings and household equipment with 4.5%, recreation and culture with 4.4% and hotels, cafes and restaurants with 3.8% were the main groups where high monthly increases realized..." Только за один месяц мебель и бытовая техника подорожали на 4,5%, отдых и культура на 4,4%. Отели, кафе и рестораны подняли цены на 3,8%... Если такими темпами товары и услуги будут дорожать и дальше, то это составит 45-50% за год... А может и больше. Вот так и начинают раздевать любителей турецкого бетона и ихних дешевых помидор. Турки своего не упустят...Купили жилье, соответственно его нужно обставить и упаковать техникой. И этот интерьер уже будет на 40-50% дороже. Транспортные услуги подорожали на 26%, продукты питания на 20%, ну и т.д. И это только официальная статистика. А с 1 июля цены на электроэнергию, для всех абонентских групп, будут увеличены на 15%. https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/e ... i-6514635/ А это основной источник как отопления, так и охлаждения... За эл.энергией опять поднимут цены на связь, интернет, бензин, ком.услуги, страховки, медицину и т.п... А как вы хотели, когда турецкие деньги мало чего стоят, и только за пол года подешевели на 25%... Чудес, о которых тут вещает турецкий риелтор, в этом мире не бывает, и дешевый турецкий "рай" уже подошел к логическому концу...
А также короновирус...Главный турецкий курорт Анталия почти полностью окрасился в «красный цвет» по ковиду, что сигнализирует о высоком риске опасности. Новую окраску провинция получила в специальном турецком приложении по оценке эпидемилогической ситуации и отслеживанию заболеваний коронавирусом под названием Hayat Eve Sıgar от Минздрава Турции https://www.tourprom.ru/news/51387/
akurt написав: Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років - витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні).
Повторяю вопрос: ...назови конкретные цены на основные продукты питания в Турции (Мясо, молоко, птица, яйца, рыба, сыр, масло...) стоимость которых В РАЗЫ дешевле украинских?
akurt написав: Витрати на харчування - річ цікава! - питав спеціально заради "незалежної цифри" - у наших українців (проста родина, живуть тут вже років - витрачають 60 лір на день (двоє дітей в родині) - 1800 лір на місяць або 180 євро на місяць (ціни на всі продукти в 2-3 рази дешевші, ніж в Україні).
Повторяю вопрос: ...назови конкретные цены на основные продукты питания в Турции (Мясо, молоко, птица, яйца, рыба, сыр, масло...) стоимость которых В РАЗЫ дешевле украинских?
пишут люде,шо куры по 15 лир,но вчера или совсем синие и своей смертью умерли))
Мизантрóп Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ кг, в обычном супермакете купить, запросто по скидке. Только их никто тут не спешит покупать особо, даже африканские заробитчане.
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 28 лип, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Мизантрóп Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ в обычном супермакете купить, по скидке. Только их никто тут не спешит покупать особо, даже африканские заробитчане.
мне фермер домашних возит около 3 кил (+/-) по $10. Еще один полез по сетям с раколовками -минут 20 и кило раков (с кабачков,огуцов в раколовках) спросил сколько бабок?- говорит,Друг,бензин есть?-дай три литра.Дал 4 и премию ещё дал.Через пару недель барашков резать будет,тоже по дружески.Не имей 100рублей (лир),а имей 100 друзей(квартир).