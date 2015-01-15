Додано: Сер 28 лип, 2021 13:34

roberto dark написав: ....( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ).

Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині -

https://youtu.be/gkYo_UqcS6U

....( де до речі тільки за 2021 рік, ціни на більшість товарів та послуг, виросли більш ніж на 30 % ).Ось воно яке НАСПРАВДІ " райське життя, за копійки " у Туреччині -

Тут "знаток" турецкой недвиги недавно утверждал, что падение тур.лиры,есть благо для украинцев, которые приезжают туда с долларами.Еще пытался брать в руки калькулятор, и что-то там доказыватьсерым и убогим посетителям этого форума.И вот результат:Из официальной тур.статистики за июнь месяц:Только за один месяц мебель и бытовая техника подорожали на 4,5%,отдых и культура на 4,4%. Отели, кафе и рестораны подняли цены на 3,8%...Если такими темпами товары и услуги будут дорожать и дальше,то это составит 45-50% за год... А может и больше.Вот так и начинают раздевать любителей турецкого бетона и ихних дешевых помидор.Турки своего не упустят...Купили жилье, соответственно его нужно обставить и упаковать техникой. И этот интерьер уже будет на 40-50% дороже.Транспортные услуги подорожали на 26%, продукты питания на 20%, ну и т.д.И это только официальная статистика.А с 1 июля цены на электроэнергию, для всех абонентских групп, будут увеличены на 15%.А это основной источник как отопления, так и охлаждения...За эл.энергией опять поднимут цены на связь, интернет, бензин, ком.услуги, страховки, медицину и т.п...А как вы хотели, когда турецкие деньги мало чего стоят, и только за пол года подешевели на 25%...Чудес, о которых тут вещает турецкий риелтор, в этом мире не бывает, и дешевый турецкий "рай" уже подошел к логическому концу...