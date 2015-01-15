Выходит самые дорогие куры в аграрной сверхдержаве?
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Додано: Сер 28 лип, 2021 18:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:30
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
+50°С созрел,решился,отважился
Акурт,пишите номер карты,помогу на эвакуацию,хоть ваша трущеба с другой стороны Анталии,но место таки гиблое
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 28 лип, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:42
Там остудитись зараз не проблема, якщо кондиціонер буде крутити 24/7, на всю катушку (300€ за комунальні - "на бочку"). Та з дому носа не висовувати. Але узимку, на північній стороні, що найменше шубу треба увечір одягати, щоб зігрітись. А ви Франте зрозуміли( прогулявшись біля його будинку через гугл), чому останнім часом, акурт все частіше почав вживати слово - ПОМОЛИМОСЯ ? Отож слухати по 5 разів на день, у власній квартирі, із КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти.
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