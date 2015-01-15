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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Куры ( не синие) на стероидах и антибиотиках, и в Израиле можно за 3$ кг

Выходит самые дорогие куры в аграрной сверхдержаве?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Очевидно, спека 42°С - геть дошкулила п.Акурту.
+50°С :arrow: созрел,решился,отважился

https://tsn.ua/svit/vidpochinok-u-dimu- ... 34576.html

Акурт,пишите номер карты,помогу на эвакуацию,хоть ваша трущеба с другой стороны Анталии,но место таки гиблое
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 28 лип, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:42

  Frant написав:Є інформація, що п.Акурт 2 серпня тікає з Анталії у Львів. Може прихопити передачі. 2 долари за 1 кг передачі. Чомусь не 2 ліри!

Очевидно, спека 42°С - геть дошкулила п.Акурту.
Навіть оптовий йогурт і турецький кислий шмурдяк не врятували ситуації))
Добре що п.Аккрт має квартиру у Львові, з північної сторони будинку. Може трохи остудитись після адської Анталії.

Там остудитись зараз не проблема, якщо кондиціонер буде крутити 24/7, на всю катушку (300€ за комунальні - "на бочку"). Та з дому носа не висовувати. Але узимку, на північній стороні, що найменше шубу треба увечір одягати, щоб зігрітись. А ви Франте зрозуміли( прогулявшись біля його будинку через гугл), чому останнім часом, акурт все частіше почав вживати слово - ПОМОЛИМОСЯ ? Отож слухати по 5 разів на день, у власній квартирі, із КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти. 8)
roberto dark
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