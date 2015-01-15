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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти.
ну по правде и на Земле обетованной есть окна с бронешторами,завывания сирены и осколки в радиусе 100 метров.
Друзья,Украина-центр мира,а Киев его столица))
С днем Крещения Киевской Руси!

А Новороссия-соси))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:07

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти.
ну по правде и на Земле обетованной есть окна с бронешторами,завывания сирены и осколки в радиусе 100 метров.
Друзья,Украина-центр мира,а Киев его столица))
С днем Крещения Киевской Руси!

А Новороссия-соси))

Есть конечно.., поэтому жилье нужно покупать в центре страны, там куда осколки не долетают. А для этого, как любит говорить, наш турецкий "погорелец" - нужно иметь Д Е Н Е Ж К И , и много :wink:
Отсос Новороссии поддерживаю :twisted:
roberto dark
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