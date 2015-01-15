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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти.
ну по правде и на Земле обетованной есть окна с бронешторами,завывания сирены и осколки в радиусе 100 метров.
Друзья,Украина-центр мира,а Киев его столица))
С днем Крещения Киевской Руси!

А Новороссия-соси))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:07

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти.
ну по правде и на Земле обетованной есть окна с бронешторами,завывания сирены и осколки в радиусе 100 метров.
Друзья,Украина-центр мира,а Киев его столица))
С днем Крещения Киевской Руси!

А Новороссия-соси))

Есть конечно.., поэтому жилье нужно покупать в центре страны, там куда осколки не долетают. А для этого, как любит говорить, наш турецкий "погорелец" - нужно иметь Д Е Н Е Ж К И , и много :wink:
Отсос Новороссии поддерживаю :twisted:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:33

Є інформація, що наш турецько-український підданий другого серпня тікає з Анталії у Львів. Може прихопити передачі.
2 дол. за 1 кг передачі.

Очевидно, спека 42°С - геть дошкулила нашому пану.
Навіть оптовий йогурт і турецький кислий шмурдяк не врятували ситуацію))
Добре що він має квартиру у Львові, з північної сторони будинку. Може трохи остудитись після адської Анталії.
П.С. Новоросія повинна щезнути,як Карфаген!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:48

  Frant написав:Є інформація, що наш турецько-український підданий другого серпня тікає з Анталії у Львів. Може прихопити передачі.
2 дол. за 1 кг передачі.

Очевидно, спека 42°С - геть дошкулила нашому пану.
Навіть оптовий йогурт і турецький кислий шмурдяк не врятували ситуацію))
Добре що він має квартиру у Львові, з північної сторони будинку. Може трохи остудитись після адської Анталії.
П.С. Новоросія повинна щезнути,як Карфаген!


Там остудитись зараз не проблема, якщо кондиціонер буде крутити 24/7, на всю катушку (300€ за комунальні - "на бочку"). Та з дому носа не висовувати. Але узимку, на північній стороні, що найменше шубу треба увечір одягати, щоб зігрітись. А ви Франте зрозуміли( прогулявшись біля його будинку через гугл), чому останнім часом, акурт все частіше почав вживати слово - ПОМОЛИМОСЯ ? Отож слухати по 5 разів на день, у власній квартирі, із КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти. 
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 21:20

Турцию бомбит со все сторон

К пожару в Анталии прибавилось ещё и новых заболевших ковидом +22300 за сутки в Турции.
Профессор Ран Балицер, директор израильского исследовательского института больничной кассы «Клалит» и руководитель группы экспертов, консультирующих кабинет по борьбе с эпидемией сегодня заявил, что штамм «Дельта» распространяется экспоненциально, подобно тому, что мы видели в начале предыдущих волн эпидемии и вопрос, куда все движется – стратегический. На мой взгляд, в течение нескольких месяцев или лет вирус настигнет всех нас.
https://youtu.be/MlzxSxnVzos
Интересно, насколько будут СЧАСТЛИВЫ, ЗНАКОМЫЕ нашого турецкого советчика, которые с Днепра сейчас, ещё и на пароме с автомобилем, едут в Анталию на отдых при +40 на август месяц ( самый жаркий из всех) :?: :shock: :shock:
roberto dark
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