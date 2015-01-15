Додано: Сер 28 лип, 2021 21:20

К пожару в Анталии прибавилось ещё и новых заболевших ковидом +22300 за сутки в Турции.

Профессор Ран Балицер, директор израильского исследовательского института больничной кассы «Клалит» и руководитель группы экспертов, консультирующих кабинет по борьбе с эпидемией сегодня заявил, что штамм «Дельта» распространяется экспоненциально, подобно тому, что мы видели в начале предыдущих волн эпидемии иИнтересно, насколько будут СЧАСТЛИВЫ, ЗНАКОМЫЕ нашого турецкого советчика, которые с Днепра сейчас, ещё и на пароме с автомобилем, едут в Анталию на отдых при +40 на август месяц ( самый жаркий из всех)