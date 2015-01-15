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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 246247248249>
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти.
ну по правде и на Земле обетованной есть окна с бронешторами,завывания сирены и осколки в радиусе 100 метров.
Друзья,Украина-центр мира,а Киев его столица))
С днем Крещения Киевской Руси!

А Новороссия-соси))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:07

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти.
ну по правде и на Земле обетованной есть окна с бронешторами,завывания сирены и осколки в радиусе 100 метров.
Друзья,Украина-центр мира,а Киев его столица))
С днем Крещения Киевской Руси!

А Новороссия-соси))

Есть конечно.., поэтому жилье нужно покупать в центре страны, там куда осколки не долетают. А для этого, как любит говорить, наш турецкий "погорелец" - нужно иметь Д Е Н Е Ж К И , и много :wink:
Отсос Новороссии поддерживаю :twisted:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:33

Є інформація, що наш турецько-український підданий другого серпня тікає з Анталії у Львів. Може прихопити передачі.
2 дол. за 1 кг передачі.

Очевидно, спека 42°С - геть дошкулила нашому пану.
Навіть оптовий йогурт і турецький кислий шмурдяк не врятували ситуацію))
Добре що він має квартиру у Львові, з північної сторони будинку. Може трохи остудитись після адської Анталії.
П.С. Новоросія повинна щезнути,як Карфаген!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:48

  Frant написав:Є інформація, що наш турецько-український підданий другого серпня тікає з Анталії у Львів. Може прихопити передачі.
2 дол. за 1 кг передачі.

Очевидно, спека 42°С - геть дошкулила нашому пану.
Навіть оптовий йогурт і турецький кислий шмурдяк не врятували ситуацію))
Добре що він має квартиру у Львові, з північної сторони будинку. Може трохи остудитись після адської Анталії.
П.С. Новоросія повинна щезнути,як Карфаген!


Там остудитись зараз не проблема, якщо кондиціонер буде крутити 24/7, на всю катушку (300€ за комунальні - "на бочку"). Та з дому носа не висовувати. Але узимку, на північній стороні, що найменше шубу треба увечір одягати, щоб зігрітись. А ви Франте зрозуміли( прогулявшись біля його будинку через гугл), чому останнім часом, акурт все частіше почав вживати слово - ПОМОЛИМОСЯ ? Отож слухати по 5 разів на день, у власній квартирі, із КАРТОННИМИ ТУРЕЦЬКИМИ СТІНАМИ, завивання муадзіна із сусідньої мечеті, метрів 100 від дому - це вам не жарти. 
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 21:20

Турцию бомбит со все сторон

К пожару в Анталии прибавилось ещё и новых заболевших ковидом +22300 за сутки в Турции.
Профессор Ран Балицер, директор израильского исследовательского института больничной кассы «Клалит» и руководитель группы экспертов, консультирующих кабинет по борьбе с эпидемией сегодня заявил, что штамм «Дельта» распространяется экспоненциально, подобно тому, что мы видели в начале предыдущих волн эпидемии и вопрос, куда все движется – стратегический. На мой взгляд, в течение нескольких месяцев или лет вирус настигнет всех нас.
https://youtu.be/MlzxSxnVzos
Интересно, насколько будут СЧАСТЛИВЫ, ЗНАКОМЫЕ нашого турецкого советчика, которые с Днепра сейчас, ещё и на пароме с автомобилем, едут в Анталию на отдых при +40 на август месяц ( самый жаркий из всех) :?: :shock: :shock:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:вопрос, куда все движется – стратегический
я продаю пока у меня этого гуталина©... могу скрин последних цифер от 100-ки с большим непрезеднтом США выложить даже.Загадай число))
Форумных крадунов от киберлягавых и полумодеров жду в объятия на пики точеные своим куем дроченным есичё :lol: .Буду рад всунуть :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

хех,
контейнер за 2300 євро, 400 євро за доставку,
ну і будиночок в Португалії



В Лісабоні +27 в день
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:47

Пане Флаймане - Ви пропустили сьогодні саме цікаве.
На гілку сповзлися всі нероби та всі безробітні: Мизантроп, RTC12 та сумнорзвісний беззубий пан роберто - заробітчанин в Ізраїлі.
Три сторінки лайок та розповідей про те, які вони бідні та нещасні - роберто з Ізраїля просив мене надіслати йому 2 долари на лікування зембів.
Три сторінки сповідей від інХвестАрів на цю мить було видалено.
Слава Богу, Ви те не читали.
Вам повезло.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:49

akurt дурёха,ты ж всех учила не работать,а думать.Вот мы думы и думаем))
и шо видалять?-я тебе писал но ты не поняла,ты в ФБ и Инсте пыжишься-там тебя даже Эркапланиха припустила.Шо ответишь?
Балда ты.Тебе самоусунуться отсюда надо,ты полыхнула,Витя,-ты глупа :!:
Ты мне в принцип врезалась как Ксюхан харьковский-будешь очередной сбитой звездой :lol:
Следующий либо есиче,у меня уже проф. азарт с "78типаМаксом" тоже ясно))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 28 лип, 2021 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:54

Біситься інхВєсТар в шпаківню в закордонній країні "PoЗniyaki" не по-дитячому.
Приємно: тільки цінні поради для форуман від небіжчика за темою "Інвестуємо в нерухомість за кордоном".
Остання порада класна: вонО буде запускати квадрокоптери з дахів гаражів поблизу аеропорту імені Сікорського... ну якщо матиме гроші на проїзд в метро... А потім - на маршрутку... тут є проблема...
Перехрестимося...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 лип, 2021 23:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Мизантрóп

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