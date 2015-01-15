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Додано: Сер 28 лип, 2021 22:59
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Витя,ты почитываешь? ты скрытая трусишка? ты мне писАла в ЛС чепуху,после третьей я и читать перестал-твой анамнез стал ясен.Но ты сцышь даже принять ответку в ЛС.Потому вывози на показе,мой самый гламурный персонаж,ты уматовее и тупее юного ксюхана из харьковской политехи
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:04
На ловца и зверь бежит. А вот и дед АКУРТ пожаловал на вашу пику. Дремал наверное, после выпитого очередного литра шмурдяка и закуски из пережаренной "синей" курицы, выторгованной за доллар у турецкого торговца с рынка.
Надеюсь не промахнетесь Мизантрóп, а то пора его уже кончать в конце концов. Ведь может ещё какую-то заразу привезёт в Украину, после 2 августа, с этой короновирусной Анталии.
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:07
Завершуючи чудовий день на Фінансовому форумі України - гілка "Інвестуємо в нерухомість за кордоном": сьогодні форумчани прочитали близько 10 сторінок (з них 7 вже видалено) від відомих інвесторів в закордонну нерухомість.
Все, що ви хотіли знати про інвестиції - було саме сьогодні...
Цінні поради, власний досвід та аналітика:
- інвестор в залізобетон-недобудову в Ірпінь порадив, що та де НЕ треба купувати, щоби не вскочити в таку халепу, в яку вскочив він, працюючи в Ізраїлі, і на агаючись за допомогю Вайбера перетворити підлогу та стіну в Рай на Землі замість Землі обетованної, де інколи платять шекелями.
- інвестор в Підмосковні нездійснені мрії порадив, як цифри про те, де він ніколи в житті не був та вже ніколи в житті не буде, перетворити на цікаві - на його думку - хВакти.
- інвестор в республіку Позняки ділився власним досвідом заробити гроші на метро в Києві та приїхати до гаражів в районі аеропорту імені Сікорського з метою запускати з дахів гаражів квадрокоптери.
День інвестицій в закордонну нерухомість вдалий!
Про іржаві дахи та квадрокоптери - доповість самий на сьогодні активний інХвестАр в нерухомість нижче.
Читати та виконувати. Поганих порад не дає.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 лип, 2021 23:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:12
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Коллега,замечу,что Вы кровожадны,Вы ему,заметило наше управление,не импонируете и почему-то не вызываете уважения.Возможно ревность,ибо корни одни...Может это игра... Но кто заигрывает?
Виктор Семенович,обещайте быть на связи в Румынии даже в День ВДВ как никак праздник,а ведь кто как не мы? Филипычу много где памятники стоят
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