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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лип, 2021 22:59
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Витя,ты почитываешь? ты скрытая трусишка? ты мне писАла в ЛС чепуху,после третьей я и читать перестал-твой анамнез стал ясен.Но ты сцышь даже принять ответку в ЛС.Потому вывози на показе,мой самый гламурный персонаж,ты уматовее и тупее юного ксюхана из харьковской политехи
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:04
На ловца и зверь бежит. А вот и дед АКУРТ пожаловал на вашу пику. Дремал наверное, после выпитого очередного литра шмурдяка и закуски из пережаренной "синей" курицы, выторгованной за доллар у турецкого торговца с рынка.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 29 лип, 2021 05:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:07
Чудово та цікаво інвестори в закордонну нерухомість поділилися досвідом інвестицій, роздумами та планами.
На жаль, жодному з них ніде нічого та нікуди не вдалося інвестувати.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 04:49, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:12
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Коллега,замечу,что Вы кровожадны,Вы ему,заметило наше управление,не импонируете и почему-то не вызываете уважения.Возможно ревность,ибо корни одни...Может это игра... Но кто заигрывает?
Виктор Семенович,обещайте быть на связи в Румынии даже в День ВДВ как никак праздник,а ведь кто как не мы? Филипычу много где памятники стоят
Додано: Чет 29 лип, 2021 05:50
Чому ж?
Є свіжа інформація.
Лісові пожежі навколо Анталії - такі страшні,що півміста затягнуто димом. Недарма наш протурецький ріелтор тікає 2 серпня у Львів, охолоджуватись і дихати свіжим, без диму, повітрям.
Все таки я собі не став би купляти квартиру для відпочинку на півдні Туреччині.
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:27
Дякуємо пану Франту за чудову змістовну розповідь про власні інвестиції в закордонну нерухомість.
Поради тим цінніші, що з 2011 року далі меж Києва не виїжджав - тобто то новий рівень віртуальних інвестицій.
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45
На форумі купа повних ділетантів весь час годує форумчан або брехнею, або інсинуаціями. Це особливість Фінансового форуму України.
І це - цікава форма захисту власних невдач шалених дописувачів. Це ж позитив: нормальні люди бачать, як не треба робити та як не треба жити.
Що насправді?
Вершина літа. Туреччина. Анталія. Площа міста - в 1,4 оази більше за Київ, населення - трохи менше: близько 2 500 000 мешканців. Величезний аеропорт - три (!!!) термінали.
Курс на сьогодні: 1 €=10,11 Tl.
- Квартплата - 100 лір або 10€.
- рахунок на електричну енергію: 330 лір або 33€. Рахунок більший за звичайний (в травні та червні було по 70 лір або по 7€ в місяць, тому зо приймав гостей (жили в квартирі) та працюють два кондиціонери LG smart inverter.
- рахунок на водопостачання та водовідведення: 60 лір або 6€. Витрачено за липень 7 куб.м.
- рахунок на вивезення сміття включено в квитанцію на воду - 3,5 ліри або 0,35€ (приблизно 10 гривень).
- гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор).
- природний газ не використовується.
Разом витрати на тримання квартири 1+1: 10+33+6=49 (сорок дев’ять) євро.
Текст оприлюднено тільки для того, щоби форумчани отримували точну перевірену інформацію.
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