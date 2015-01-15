RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 22:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Витя,ты почитываешь? ты скрытая трусишка? ты мне писАла в ЛС чепуху,после третьей я и читать перестал-твой анамнез стал ясен.Но ты сцышь даже принять ответку в ЛС.Потому вывози на показе,мой самый гламурный персонаж,ты уматовее и тупее юного ксюхана из харьковской политехи
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6041
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:04

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:вопрос, куда все движется – стратегический
я полумодеров жду в объятия на пики точеные своим куем дроченным есичё :lol: .Буду рад всунуть :wink:


На ловца и зверь бежит. А вот и дед АКУРТ пожаловал на вашу пику. :mrgreen: Дремал наверное, после выпитого очередного литра шмурдяка и закуски из пережаренной "синей" курицы, выторгованной за доллар у турецкого торговца с рынка.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 29 лип, 2021 05:58, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 04.06.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:07

Чудово та цікаво інвестори в закордонну нерухомість поділилися досвідом інвестицій, роздумами та планами.
На жаль, жодному з них ніде нічого та нікуди не вдалося інвестувати.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 04:49, всього редагувалось 5 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Надеюсь не промахнетесь Мизантрóп, а то пора его уже кончать в конце концов.
Коллега,замечу,что Вы кровожадны,Вы ему,заметило наше управление,не импонируете и почему-то не вызываете уважения.Возможно ревность,ибо корни одни...Может это игра... Но кто заигрывает?
Виктор Семенович,обещайте быть на связи в Румынии даже в День ВДВ как никак праздник,а ведь кто как не мы? Филипычу много где памятники стоят
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6041
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 05:50

  akurt написав:Чудово та цікаво інвестори в закордонну нерухомість поділилися досвідом інвестицій, роздумами та планами.
На жаль, жодному з них ніде нічого та нікуди не вдалося інвестувати.

Чому ж?
Є свіжа інформація.
Лісові пожежі навколо Анталії - такі страшні,що півміста затягнуто димом. Недарма наш протурецький ріелтор тікає 2 серпня у Львів, охолоджуватись і дихати свіжим, без диму, повітрям.

Все таки я собі не став би купляти квартиру для відпочинку на півдні Туреччині.

https://censor.net/ru/news/3279694/ryad ... nosti_foto
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22149
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:27

Дякуємо пану Франту за чудову змістовну розповідь про власні інвестиції в закордонну нерухомість.
Поради тим цінніші, що з 2011 року далі меж Києва не виїжджав - тобто то новий рівень віртуальних інвестицій.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45

На форумі купа повних ділетантів весь час годує форумчан або брехнею, або інсинуаціями. Це особливість Фінансового форуму України.
І це - цікава форма захисту власних невдач шалених дописувачів. Це ж позитив: нормальні люди бачать, як не треба робити та як не треба жити.
Що насправді?

Вершина літа. Туреччина. Анталія. Площа міста - в 1,4 оази більше за Київ, населення - трохи менше: близько 2 500 000 мешканців. Величезний аеропорт - три (!!!) термінали.
Курс на сьогодні: 1 €=10,11 Tl.
- Квартплата - 100 лір або 10€.
- рахунок на електричну енергію: 330 лір або 33€. Рахунок більший за звичайний (в травні та червні було по 70 лір або по 7€ в місяць, тому зо приймав гостей (жили в квартирі) та працюють два кондиціонери LG smart inverter.
- рахунок на водопостачання та водовідведення: 60 лір або 6€. Витрачено за липень 7 куб.м.
- рахунок на вивезення сміття включено в квитанцію на воду - 3,5 ліри або 0,35€ (приблизно 10 гривень).
- гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор).
- природний газ не використовується.
Разом витрати на тримання квартири 1+1: 10+33+6=49 (сорок дев’ять) євро.
Текст оприлюднено тільки для того, щоби форумчани отримували точну перевірену інформацію.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 246247248249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Олежан, vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 732, 733, 734
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7332 978474
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 08:10
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 44299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 99679
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33466)
29.07.2021 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.