Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45

На жаль, на Фінансовому форумі України ціла купа ділетантів весь час розміщує з невідомою метою або неперевірену, або неправдиву інформацію.

Здавалося б: ресурс фінансовий, а не лавка біля хрущіка, але така реальність: некомпетентність проникла в усі шари соціуму…



Чергову інсинуацію розміщували і вчора псевдо інвестори.

А що насправді?



Вершина літа. Туреччина. Анталія. Площа міста - в 1,4 рази більше за Київ, населення - трохи менше: близько 2 500 000 мешканців. Величезний аеропорт - три (!!!) термінали. Писали, що зараз аеропорт приймає рейси кожні 4 хвилини майже з усіх країн світу: є рейси навіть з Люксембургу. З України зафіксований рекорд: 43 прямих рейси за неповну добу!

Курс на сьогодні: 1 €=10,11 Tl (майже стабільний з минулого року).

- Квартплата - 100 лір або 10€.

- рахунок на електричну енергію: 330 лір або 33€. Рахунок більший за звичайний (в травні та червні було по 70 лір або по 7€ в місяць, тому що приймав гостей (жили в квартирі) та працюють два кондиціонери LG smart inverter.) Використано за липень близько 400 кВтгод.

- рахунок на водопостачання та водовідведення: 60 лір або 6€. Виконистано за липень 7 куб.м.

- рахунок на вивезення сміття включено в квитанцію на воду - 3,5 ліри або 0,35€ (приблизно 10 гривень).

- гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор від Забудовника на даху будинка).

- природний газ не використовується.

Разом витрати на утримання квартири 1+1 та забезпечення комфортного проживання (особисто я ніколи і ні на чому не економлю): 10+33+6=49 (сорок дев’ять) євро.

Текст оприлюднено тільки для того, щоби форумчани отримували точну перевірену інформацію.