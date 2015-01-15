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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45

На жаль, на Фінансовому форумі України ціла купа ділетантів весь час розміщує з невідомою метою або неперевірену, або неправдиву інформацію.
Здавалося б: ресурс фінансовий, а не лавка біля хрущіка, але така реальність: некомпетентність проникла в усі шари соціуму…

Чергову інсинуацію розміщували і вчора псевдо інвестори.
А що насправді?

Вершина літа. Туреччина. Анталія. Площа міста - в 1,4 рази більше за Київ, населення - трохи менше: близько 2 500 000 мешканців. Величезний аеропорт - три (!!!) термінали. Писали, що зараз аеропорт приймає рейси кожні 4 хвилини майже з усіх країн світу: є рейси навіть з Люксембургу. З України зафіксований рекорд: 43 прямих рейси за неповну добу!
Курс на сьогодні: 1 €=10,11 Tl (майже стабільний з минулого року).
- Квартплата - 100 лір або 10€.
- рахунок на електричну енергію: 330 лір або 33€. Рахунок більший за звичайний (в травні та червні було по 70 лір або по 7€ в місяць, тому що приймав гостей (жили в квартирі) та працюють два кондиціонери LG smart inverter.) Використано за липень близько 400 кВтгод.
- рахунок на водопостачання та водовідведення: 60 лір або 6€. Виконистано за липень 7 куб.м.
- рахунок на вивезення сміття включено в квитанцію на воду - 3,5 ліри або 0,35€ (приблизно 10 гривень).
- гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор від Забудовника на даху будинка).
- природний газ не використовується.
Разом витрати на утримання квартири 1+1 та забезпечення комфортного проживання (особисто я ніколи і ні на чому не економлю): 10+33+6=49 (сорок дев’ять) євро.
Текст оприлюднено тільки для того, щоби форумчани отримували точну перевірену інформацію.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:13

  akurt написав: особисто я ніколи і ні на чому не економлю

БРЕШЕ, ЩО ПОМЕЛОМ МЕТЕ :D :D :D
Із двома кондиціонерами у липні при середній температурі в Анталії +34-37??? Не смішіть мої капці шановний :!:
P S. То дід напевно забув навіть вже де пульти від них, та мучився на вентиляторах цілий місяць, щоб заплатити за електроенергію омріяні 33 євро :mrgreen:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:37

  akurt написав:Величезний аеропорт - три (!!!) термінали. Писали, що зараз аеропорт приймає рейси кожні 4 хвилини майже з усіх країн світу: є рейси навіть з Люксембургу. З України зафіксований рекорд: 43 прямих рейси за неповну добу!

Чому ж наш пан протурецький ріелтор тікає з Анталії??? В серпні? Що його спонукає??

З анталійського "раю", де влітку спека 45 градусів, а електрика вдвічі дорожча за українську???
  roberto dark написав: дед пожаловал на вашу пику. Дремал наверное, после выпитого очередного литра шмурдяка и закуски из пережаренной "синей" курицы, выторгованной за доллар у турецкого торговца с рынка.

можливо, вже немає здоров,я споживати найдешевшу турецьку їжу???

Чекаємо відповіді на поставлені питання.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:40

Реб"ята, хтось з колег-форумчан є наразі в Casa Grande?

Відпішіть в лічку, якщо хтось є.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:47

  change_pm написав:Реб"ята, хтось з колег-форумчан є наразі в Casa Grande?

Відпішіть в лічку, якщо хтось є.

Що там сталося? КОЗА НА ГОРОДІ може? То так і сказав би.
Пиши українською краще та продовжуй крутити хвости бикам далі хлопче.
roberto dark
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