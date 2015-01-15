Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На жаль, на Фінансовому форумі України ціла купа ділетантів весь час розміщує з невідомою метою або неперевірену, або неправдиву інформацію. Здавалося б: ресурс фінансовий, а не лавка біля хрущіка, але така реальність: некомпетентність проникла в усі шари соціуму…
Чергову інсинуацію розміщували і вчора псевдо інвестори. А що насправді?
Вершина літа. Туреччина. Анталія. Площа міста - в 1,4 рази більше за Київ, населення - трохи менше: близько 2 500 000 мешканців. Величезний аеропорт - три (!!!) термінали. Писали, що зараз аеропорт приймає рейси кожні 4 хвилини майже з усіх країн світу: є рейси навіть з Люксембургу. З України зафіксований рекорд: 43 прямих рейси за неповну добу! Курс на сьогодні: 1 €=10,11 Tl (майже стабільний з минулого року). - Квартплата - 100 лір або 10€. - рахунок на електричну енергію: 330 лір або 33€. Рахунок більший за звичайний (в травні та червні було по 70 лір або по 7€ в місяць, тому що приймав гостей (жили в квартирі) та працюють два кондиціонери LG smart inverter.) Використано за липень близько 400 кВтгод. - рахунок на водопостачання та водовідведення: 60 лір або 6€. Виконистано за липень 7 куб.м. - рахунок на вивезення сміття включено в квитанцію на воду - 3,5 ліри або 0,35€ (приблизно 10 гривень). - гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор від Забудовника на даху будинка). - природний газ не використовується. Разом витрати на утримання квартири 1+1 та забезпечення комфортного проживання (особисто я ніколи і ні на чому не економлю): 10+33+6=49 (сорок дев’ять) євро. Текст оприлюднено тільки для того, щоби форумчани отримували точну перевірену інформацію.
akurt написав: особисто я ніколи і ні на чому не економлю
БРЕШЕ, ЩО ПОМЕЛОМ МЕТЕ Із двома кондиціонерами у липні при середній температурі в Анталії +34-37??? Не смішіть мої капці шановний P S. То дід напевно забув навіть вже де пульти від них, та мучився на вентиляторах цілий місяць, щоб заплатити за електроенергію омріяні 33 євро
akurt написав:Величезний аеропорт - три (!!!) термінали. Писали, що зараз аеропорт приймає рейси кожні 4 хвилини майже з усіх країн світу: є рейси навіть з Люксембургу. З України зафіксований рекорд: 43 прямих рейси за неповну добу!
Чому ж наш пан протурецький ріелтор тікає з Анталії??? В серпні? Що його спонукає??
З анталійського "раю", де влітку спека 45 градусів, а електрика вдвічі дорожча за українську???
roberto dark написав: дед пожаловал на вашу пику. Дремал наверное, после выпитого очередного литра шмурдяка и закуски из пережаренной "синей" курицы, выторгованной за доллар у турецкого торговца с рынка.
можливо, вже немає здоров,я споживати найдешевшу турецьку їжу???
akurt написав:На жаль, на Фінансовому форумі України ціла купа ділетантів...
У тебя уже явный прогресс...Появились элементы самокритики...
akurt написав:Курс на сьогодні: 1 €=10,11 Tl (майже стабільний з минулого року).
Турецкое брехло в своем репертуаре... Недавно агентство Bloomberg назвало турецкую лиру одной из худших валют мира. Слабее российского рубля, аргентинского песо, бразильского реала и ряда других валют Азии и Южной Америки.
Спаравжній Фінансовий форум: сидить людина і розмірковує про ту валюту, якої ніколи в житті НЕ мав, НЕ бачив, НЕ тримав у ріках і НІКОЛИ не матиме... В тій країні, в якій НІКОЛИ в житті не був... Насправді турецька ліра міцно стіть на ногах: в минулому році була 8,55... Сьогодні я конвертував по 8,48... Хотілося б 8,55... але... ліра стабільна та укріплюється... А людина все старається... То класно!
Питали про ціни? Не питання... Долар - ліра 8,50... Долар - гривня 26,95... Ліра - гривня - 26,95/8,50=3,17... Пальне: - дизельне - 6,99 ліри або 22,15 гривні. - бензин на звичайній АЗС - 7,74 ліри або 24,53 гривні. - бензин на British Petroleum або Shell - 7,94 ліри або 25,17 гривні. Заправляюсь виключно на British Petroleum. - газ точно не дивився - здається, по 4 ліри - 12,68 гривні... Мийка авто - автомат - сам лінуюся мити - 6 лір або 19 гривень. Обробка пилососом - 2 ліри або 6 гривень 34 копійки.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:- гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор від Забудовника на даху будинка).
Солнечный коллектор тоже стоит денег, и немалых....Его даром никто не устанавливает. Так что твоя теплая водичка точно не дармовая....
akurt написав:Текст оприлюднено тільки для того, щоби форумчани отримували точну перевірену інформацію.
Да знаем мы твою "точную" информацию. Давай уже что-то поновее. 3 года одна и та же фальшивая пластинка. Видать дела совсем плохи стали...
Так что там по ценам на основные продукты питания, которые в разы дешевле украинских? Вопрос остается в силе. Тебя за язык никто не тянул, так что давай ценники в студию и доказывай свою правоту... Свою любимую петрушку, укроп и прочие бурьяны оставь для себя, так как они не интересуют. Или так и будешь прятать голову в турецкий песок?
по чём куры в вашей петушатне? Винстон не дорожает?
Черговий фахівець... фінансовий (!!!)... Голодує - всі форумчани знають, що прожити родині за загальний прибуток родини в 465 доларів (це нижче оприлюдненої сьогодні цифри середньої зарплатні в 500 доларів на місяць) - майже неможливо (пане Флаймане, не ображайтеся, Ви - людина особлива із своїм світоглядом та Правилами - я навіть їх поважаю)... Записуй, Мізантропе: - цигарки Winston slims grey - ЦІНА НЕ ЗМІНЮВАЛАСЯ МАБУТЬ 2 (ДВА) роки - 16 лір або 50,72 гривні. В Україні - 61 гривня. Зараз туристи таряться цигарками та везуть в Україну... Відпускають туристам по 5 пачок в руки - бо вигребуть все... - курка - тушка - 16 лір кг - або 50,72 гривні кіло. Будуть гроші - сходи в супермаркет хочь глянь ціни... Ой і фахівець... фінансовий... Інвестор... в Позняки... в шпаківню... Що не "ляпне" - все дурня... Мені подобається... Такого не побачиш і за гроші - мабуть - і в Національному цирку на проспекті Перемоги...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 12:33, всього редагувалось 1 раз.