Додано: Чет 29 лип, 2021 12:00

розмірковує про ту валюту, якої ніколи в житті НЕ мав, НЕ бачив, НЕ тримав у ріках і НІКОЛИ не матиме...

Спаравжній Фінансовий форум: сидить людина іВ тій країні, в якій НІКОЛИ в житті не був...Насправді турецька ліра міцно стіть на ногах: в минулому році була 8,55...Сьогодні я конвертував по 8,48... Хотілося б 8,55... але... ліра стабільна та укріплюється...А людина все старається... То класно!Питали про ціни? Не питання...Долар - ліра 8,50...Долар - гривня 26,95...Ліра - гривня - 26,95/8,50=3,17...Пальне:- дизельне - 6,99 ліри або 22,15 гривні.- бензин на звичайній АЗС - 7,74 ліри або 24,53 гривні.- бензин на British Petroleum або Shell - 7,94 ліри або 25,17 гривні.Заправляюсь виключно на British Petroleum.- газ точно не дивився - здається, по 4 ліри - 12,68 гривні...Мийка авто - автомат - сам лінуюся мити - 6 лір або 19 гривень.Обробка пилососом - 2 ліри або 6 гривень 34 копійки.