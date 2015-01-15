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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 247248249250>
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45

На жаль, на Фінансовому форумі України ціла купа ділетантів весь час розміщує з невідомою метою або неперевірену, або неправдиву інформацію.
Здавалося б: ресурс фінансовий, а не лавка біля хрущіка, але така реальність: некомпетентність проникла в усі шари соціуму…

Чергову інсинуацію розміщували і вчора псевдо інвестори.
А що насправді?

Вершина літа. Туреччина. Анталія. Площа міста - в 1,4 рази більше за Київ, населення - трохи менше: близько 2 500 000 мешканців. Величезний аеропорт - три (!!!) термінали. Писали, що зараз аеропорт приймає рейси кожні 4 хвилини майже з усіх країн світу: є рейси навіть з Люксембургу. З України зафіксований рекорд: 43 прямих рейси за неповну добу!
Курс на сьогодні: 1 €=10,11 Tl (майже стабільний з минулого року).
- Квартплата - 100 лір або 10€.
- рахунок на електричну енергію: 330 лір або 33€. Рахунок більший за звичайний (в травні та червні було по 70 лір або по 7€ в місяць, тому що приймав гостей (жили в квартирі) та працюють два кондиціонери LG smart inverter.) Використано за липень близько 400 кВтгод.
- рахунок на водопостачання та водовідведення: 60 лір або 6€. Виконистано за липень 7 куб.м.
- рахунок на вивезення сміття включено в квитанцію на воду - 3,5 ліри або 0,35€ (приблизно 10 гривень).
- гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор від Забудовника на даху будинка).
- природний газ не використовується.
Разом витрати на утримання квартири 1+1 та забезпечення комфортного проживання (особисто я ніколи і ні на чому не економлю): 10+33+6=49 (сорок дев’ять) євро.
Текст оприлюднено тільки для того, щоби форумчани отримували точну перевірену інформацію.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:13

  akurt написав: особисто я ніколи і ні на чому не економлю

БРЕШЕ, ЩО ПОМЕЛОМ МЕТЕ :D :D :D
Із двома кондиціонерами у липні при середній температурі в Анталії +34-37??? Не смішіть мої капці шановний :!:
P S. То дід напевно забув навіть вже де пульти від них, та мучився на вентиляторах цілий місяць, щоб заплатити за електроенергію омріяні 33 євро :mrgreen:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:37

  akurt написав:Величезний аеропорт - три (!!!) термінали. Писали, що зараз аеропорт приймає рейси кожні 4 хвилини майже з усіх країн світу: є рейси навіть з Люксембургу. З України зафіксований рекорд: 43 прямих рейси за неповну добу!

Чому ж наш пан протурецький ріелтор тікає з Анталії??? В серпні? Що його спонукає??

З анталійського "раю", де влітку спека 45 градусів, а електрика вдвічі дорожча за українську???
  roberto dark написав: дед пожаловал на вашу пику. Дремал наверное, после выпитого очередного литра шмурдяка и закуски из пережаренной "синей" курицы, выторгованной за доллар у турецкого торговца с рынка.

можливо, вже немає здоров,я споживати найдешевшу турецьку їжу???

Чекаємо відповіді на поставлені питання.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:40

Реб"ята, хтось з колег-форумчан є наразі в Casa Grande?

Відпішіть в лічку, якщо хтось є.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:47

  change_pm написав:Реб"ята, хтось з колег-форумчан є наразі в Casa Grande?

Відпішіть в лічку, якщо хтось є.

Що там сталося? КОЗА НА ГОРОДІ може? То так і сказаЛА би.
Пиши українською краще та продовжуй крутити хвости бикам далі ПАСТУШКА.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 29 лип, 2021 11:59, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:45

  akurt написав:На жаль, на Фінансовому форумі України ціла купа ділетантів...

У тебя уже явный прогресс...Появились элементы самокритики...
  akurt написав:Курс на сьогодні: 1 €=10,11 Tl (майже стабільний з минулого року).

Турецкое брехло в своем репертуаре...
Недавно агентство Bloomberg назвало турецкую лиру одной из худших валют мира. Слабее российского рубля, аргентинского песо, бразильского реала и ряда других валют Азии и Южной Америки.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:00

Спаравжній Фінансовий форум: сидить людина і розмірковує про ту валюту, якої ніколи в житті НЕ мав, НЕ бачив, НЕ тримав у ріках і НІКОЛИ не матиме... В тій країні, в якій НІКОЛИ в житті не був...
Насправді турецька ліра міцно стіть на ногах: в минулому році була 8,55...
Сьогодні я конвертував по 8,48... Хотілося б 8,55... але... ліра стабільна та укріплюється...
Зображення
А людина все старається... То класно!

Питали про ціни? Не питання...
Долар - ліра 8,50...
Долар - гривня 26,95...
Ліра - гривня - 26,95/8,50=3,17...
Пальне:
- дизельне - 6,99 ліри або 22,15 гривні.
- бензин на звичайній АЗС - 7,74 ліри або 24,53 гривні.
- бензин на British Petroleum або Shell - 7,94 ліри або 25,17 гривні.
Заправляюсь виключно на British Petroleum.
- газ точно не дивився - здається, по 4 ліри - 12,68 гривні...
Мийка авто - автомат - сам лінуюся мити - 6 лір або 19 гривень.
Обробка пилососом - 2 ліри або 6 гривень 34 копійки.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Питали про ціни? Не питання...
по чём куры в вашей петушатне?
Винстон не дорожает?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:16

  akurt написав:- гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор від Забудовника на даху будинка).

Солнечный коллектор тоже стоит денег, и немалых....Его даром никто не устанавливает.
Так что твоя теплая водичка точно не дармовая....
  akurt написав:Текст оприлюднено тільки для того, щоби форумчани отримували точну перевірену інформацію.

Да знаем мы твою "точную" информацию. Давай уже что-то поновее.
3 года одна и та же фальшивая пластинка. Видать дела совсем плохи стали...

Так что там по ценам на основные продукты питания, которые в разы дешевле украинских?
Вопрос остается в силе. Тебя за язык никто не тянул, так что давай ценники в студию и доказывай свою правоту...
Свою любимую петрушку, укроп и прочие бурьяны оставь для себя,
так как они не интересуют.
Или так и будешь прятать голову в турецкий песок?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:20

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Питали про ціни? Не питання...
по чём куры в вашей петушатне?
Винстон не дорожает?

Черговий фахівець... фінансовий (!!!)... Голодує - всі форумчани знають, що прожити родині за загальний прибуток родини в 465 доларів (це нижче оприлюдненої сьогодні цифри середньої зарплатні в 500 доларів на місяць) - майже неможливо (пане Флаймане, не ображайтеся, Ви - людина особлива із своїм світоглядом та Правилами - я навіть їх поважаю)...
Записуй, Мізантропе:
- цигарки Winston slims grey - ЦІНА НЕ ЗМІНЮВАЛАСЯ МАБУТЬ 2 (ДВА) роки - 16 лір або 50,72 гривні. В Україні - 61 гривня. Зараз туристи таряться цигарками та везуть в Україну... Відпускають туристам по 5 пачок в руки - бо вигребуть все...
- курка - тушка - 16 лір кг - або 50,72 гривні кіло.
Будуть гроші - сходи в супермаркет хочь глянь ціни...
Ой і фахівець... фінансовий... Інвестор... в Позняки... в шпаківню...
Що не "ляпне" - все дурня...
Мені подобається... Такого не побачиш і за гроші - мабуть - і в Національному цирку на проспекті Перемоги...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп

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