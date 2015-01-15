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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:31

  akurt написав:Спаравжній Фінансовий форум: сидить людина і [u]розмірковує про ту валюту, якої ніколи в житті НЕ мав,


Твоя валюта лежит у меня под рукой. Как память...
Посчитай на ней нолики, а уже потом рассуждай о её стабильности...
С января этого года по июль -25%. А к зиме потеряет еще больше.
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RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41

Пане RTC12 - я ваші цікавинки заробітчанина в Одінцово Московської області ніколи не читаю. Ну реально: ну що зaробітчанин цінного може порадити громадськості форуму????
Тим більше на такій цікавій гілці...
І форумчанам не раджу - навіщо рівнятися на заробітчанина. Щоби опустится на дно соціально-економічного життя?
Останнє, що читав, то ваше know-how - про "геніальне фінансове відкриття" - встановлювати "накрутку" на перепродажі китайського товару не в 10-15%, як всі нормальні торговці цієї групи товару (в залежності від товару може бути і 100%, і 300%), а тільки в 9%.
Це давало результат "сорвать бабло хоть на еду" на короткому відрізку часу.
Далі або конкуренти пику будуть бити, або станете жебраком та закриєте свій "бізнес".
Не Ви перший на тому обпалилися...
Але форумчанам ваші дописи цікаві: треба ж бачити те, як доля цурається людини...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Записуй, Мізантропе:
- цигарки Winston slims grey - ЦІНА НЕ ЗМІНЮВАЛАСЯ МАБУТЬ 2 (ДВА) роки - 16 лір або 50,72 гривні. В Україні - 61 гривня. Зараз туристи таряться цигарками та везуть в Україну... Відпускають туристам по 5 пачок в руки - бо вигребуть все...
- курка - тушка - 16 лір кг - або 50,72 гривні кіло.

по 16 лир своей смертью сдохла?
Єркапланиха пишет,что подоражали,или то только крылья?
Курить вредно-бросай это гиблое дело
Мизантрóп
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  #<1 ... 247248249250
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Мизантрóп

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