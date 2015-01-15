Твоя валюта лежит у меня под рукой. Как память...
Посчитай на ней нолики, а уже потом рассуждай о её стабильности...
С января этого года по июль -25%. А к зиме потеряет еще больше.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:31
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41
Пане RTC12 - я ваші цікавинки заробітчанина в Одінцово Московської області ніколи не читаю. Ну реально: ну що зaробітчанин цінного може порадити громадськості форуму????
Тим більше на такій цікавій гілці...
І форумчанам не раджу - навіщо рівнятися на заробітчанина. Щоби опустится на дно соціально-економічного життя?
Останнє, що читав, то ваше know-how - про "геніальне фінансове відкриття" - встановлювати "накрутку" на перепродажі китайського товару не в 10-15%, як всі нормальні торговці цієї групи товару (в залежності від товару може бути і 100%, і 300%), а тільки в 9%.
Це давало результат "сорвать бабло хоть на еду" на короткому відрізку часу.
Далі або конкуренти пику будуть бити, або станете жебраком та закриєте свій "бізнес".
Не Ви перший на тому обпалилися...
Але форумчанам ваші дописи цікаві: треба ж бачити те, як доля цурається людини...
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
по 16 лир своей смертью сдохла?
Єркапланиха пишет,что подоражали,или то только крылья?
Курить вредно-бросай это гиблое дело
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