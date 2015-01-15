Твоя валюта лежит у меня под рукой. Как память...
Посчитай на ней нолики, а уже потом рассуждай о её стабильности...
С января этого года по июль -25%. А к зиме потеряет еще больше.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:31
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41
Пане RTC12 - я ваші цікавинки заробітчанина в Одінцово Московської області ніколи не читаю. Ну реально: ну що зaробітчанин цінного може порадити громадськості форуму????
Тим більше на такій цікавій гілці...
І форумчанам не раджу - навіщо рівнятися на заробітчанина. Щоби опустится на дно соціально-економічного життя?
Останнє, що читав, то ваше know-how - про "геніальне фінансове відкриття" - встановлювати "накрутку" на перепродажі китайського товару не в 10-15%, як всі нормальні торговці цієї групи товару (в залежності від товару може бути і 100%, і 300%), а тільки в 9%.
Це давало результат "сорвать бабло хоть на еду" на короткому відрізку часу.
Далі або конкуренти пику будуть бити, або станете жебраком та закриєте свій "бізнес".
Не Ви перший на тому обпалилися...
Але форумчанам ваші дописи цікаві: треба ж бачити те, як доля цурається людини...
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
по 16 лир своей смертью сдохла?
Эркапланиха пишет,что подоражали,или то только крылья?
Курить вредно-бросай это гиблое дело
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:30
Интересные финансовые наблюдения: цена на курицу - ответ на вопрос Мизантропа - вопрос скокА-скокА - меньше, чем в 1,5 евро за кг - так его глубоко впечатлила, что сразу вопрос курятины отложил в сторону.
А ведь есть хорошее экономическое решение: идёт в АТБ и с кем-то покупает курицу "пополам".
Разрезать нет перилах выхода.
Надеюсь, не обманет при разрезании.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:58
Пацан сказал - пацан сделал.
Если не читаешь, так и не читай, и в щели не подсматривай.
И купи себе бинокль, а то кроме любимой московии ты ничего не видишь.
Глупее утверждения чем твоё, трудно придумать....
Элементарный пример. Один из богатейших людей мира А. Ортега
из-за бедности в семье даже не закончил школу,
и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек.
В 14 лет стал подмастерьем у одного итальянского модельера,
и поначалу шил на хозяина халаты, ночные рубашки и женское бельё...
Результат этого "заробитчанина":
ТОП-10 богатейших людей мира с капиталом $73 млрд.
6750 магазинов в 88 странах мира
Так что ты щёки особо не надувай. По сравнению с некоторыми "заробитчанами"
ты бедный турецкий бомж, который только и может что постоянно врать,
дабы заработать себе на черствый пирожок.
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:01
Я так понял, что RTC12 с того "9%" бизнеса уже ушли...
Ну вот не делай все в жизни НЕ по-людски...
Люди - коллеги по бизнесу - хотят жить... Питаться... Путешествовать... Тратить на образование детей... купить абонемент в плавательный бассейн...
"Накрутка" проверенная по данной группе товара: 15%.
И тут такой вот из себя подмосковно-одинцовский павлин: "А у меня будет 9!"
Вот и результат...
Ой, ну сколько раз такие хитропопые уже были... Все форумчане знают примеры...
Пишет и пишет аналитик.... Спец по теме "Інвестуємо в нерухомість за кордоном"...
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