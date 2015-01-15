Твоя валюта лежит у меня под рукой. Как память...
Посчитай на ней нолики, а уже потом рассуждай о её стабильности...
С января этого года по июль -25%. А к зиме потеряет еще больше.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:31
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41
Пане RTC12 - поділіться досвідом інвестицій. Було б цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
по 16 лир своей смертью сдохла?
Эркапланиха пишет,что подоражали до 48 лир,или то только крылья?
Курить вредно-бросай это гиблое дело
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 29 лип, 2021 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:30
Интересные финансовые наблюдения: цена на курицу - ответ на вопрос Мизантропа - вопрос скокА-скокА - меньше, чем в 1,5 евро за кг - так его глубоко впечатлила, что сразу вопрос курятины отложил в сторону.
А ведь есть хорошее экономическое решение: идёт в АТБ и с кем-то покупает курицу "пополам".
Разрезать на перилах выхода.
Надеюсь, не обманет при разрезании.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:58
Пацан сказал - пацан сделал.
Если не читаешь, так и не читай, и в щели не подсматривай.
И купи себе бинокль, а то кроме любимой московии ты ничего не видишь.
Глупее утверждения чем твоё, трудно придумать....
Элементарный пример. Один из богатейших людей мира А. Ортега
из-за бедности в семье даже не закончил школу,
и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек.
В 14 лет стал подмастерьем у одного итальянского модельера,
и поначалу шил на хозяина халаты, ночные рубашки и женское бельё...
Результат этого "заробитчанина":
ТОП-10 богатейших людей мира с капиталом $73 млрд.
6750 магазинов в 88 странах мира
Так что ты щёки особо не надувай. По сравнению с некоторыми "заробитчанами"
ты бедный турецкий бомж, который только и может что постоянно врать,
дабы заработать себе на черствый пирожок.
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:01
Я так понял, что RTC12 с того "9%" бизнеса уже ушли...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 15:04
Пожары продолжают выжигать Анталию. Курорт хотят обьявить зоной бедствия. Местные пожарники не справляются и просят помощи у центра.
Эх...Жаль мне вас турецкие горе-инвеШторы. Что не купят, и куда не сунутся, всё потом приводит к одному - к разочарованию и сливу с бооольшими убытками. Интересно, а у акурта от пожара 🔥 его картонный "клоповник" застрахован Надеюсь да, ибо он же "НИКОГДА НЕ ЭКОНОМИТ"( ну ..разве, что чуток на петрушке и помидорах)
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:33
Хлопці, коли ж ви вже хоч щось про нерухомість розкажете...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 17:02
В одном из комментариев к ролику, который я выкладывал, выдвигается также версия, что поджигают неизвестные из космоса - лазерными лучами . Потому как очагов было несколько и сразу в разных местах, а также возле Мармариса.
А вообще, так спросил за страховку, на всякий случай. Вдруг 280-я улица также входит в хитрый план каких-нибудь "рептилоидов", по обвалу рынка недвижимости Анталии, что бы в будущем скупить все скопом за копейки?
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