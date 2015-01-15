Додано: Чет 29 лип, 2021 13:58

akurt написав: Пане RTC12 - я ваші цікавинки заробітчанина в Одінцово Московської області ніколи не читаю.

Пане- я ваші цікавинки заробітчанина в Одінцово Московської області ніколи не читаю.

akurt написав: Ну рельно: ну що зaробітчанин може порадити громадськості????

Ну рельно: ну що зaробітчанин може порадити громадськості????

Пацан сказал - пацан сделал.Если не читаешь, так и не читай, и в щели не подсматривай.И купи себе бинокль, а то кроме любимой московии ты ничего не видишь.Глупее утверждения чем твоё, трудно придумать....Элементарный пример. Один из богатейших людей мира А. Ортегаиз-за бедности в семье даже не закончил школу,и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек.В 14 лет стал подмастерьем у одного итальянского модельера,и поначалу шил на хозяина халаты, ночные рубашки и женское бельё...Результат этого "заробитчанина":Так что ты щёки особо не надувай. По сравнению с некоторыми "заробитчанами"ты бедный турецкий бомж, который только и может что постоянно врать,дабы заработать себе на черствый пирожок.