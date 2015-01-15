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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:31

  akurt написав:Спаравжній Фінансовий форум: сидить людина і [u]розмірковує про ту валюту, якої ніколи в житті НЕ мав,


Твоя валюта лежит у меня под рукой. Как память...
Посчитай на ней нолики, а уже потом рассуждай о её стабильности...
С января этого года по июль -25%. А к зиме потеряет еще больше.
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RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41

Пане RTC12 - поділіться досвідом інвестицій. Було б цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Записуй, Мізантропе:
- цигарки Winston slims grey - ЦІНА НЕ ЗМІНЮВАЛАСЯ МАБУТЬ 2 (ДВА) роки - 16 лір або 50,72 гривні. В Україні - 61 гривня. Зараз туристи таряться цигарками та везуть в Україну... Відпускають туристам по 5 пачок в руки - бо вигребуть все...
- курка - тушка - 16 лір кг - або 50,72 гривні кіло.

по 16 лир своей смертью сдохла?
Эркапланиха пишет,что подоражали до 48 лир,или то только крылья?
Курить вредно-бросай это гиблое дело
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 29 лип, 2021 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:30

Интересные финансовые наблюдения: цена на курицу - ответ на вопрос Мизантропа - вопрос скокА-скокА - меньше, чем в 1,5 евро за кг - так его глубоко впечатлила, что сразу вопрос курятины отложил в сторону.
А ведь есть хорошее экономическое решение: идёт в АТБ и с кем-то покупает курицу "пополам".
Разрезать на перилах выхода.
Надеюсь, не обманет при разрезании.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:58

  akurt написав:Пане RTC12 - я ваші цікавинки заробітчанина в Одінцово Московської області ніколи не читаю.

:D
Пацан сказал - пацан сделал.
Если не читаешь, так и не читай, и в щели не подсматривай.
И купи себе бинокль, а то кроме любимой московии ты ничего не видишь.
  akurt написав:Ну рельно: ну що зaробітчанин може порадити громадськості????

:D :D
Глупее утверждения чем твоё, трудно придумать....
Элементарный пример. Один из богатейших людей мира А. Ортега
из-за бедности в семье даже не закончил школу,
и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек.
В 14 лет стал подмастерьем у одного итальянского модельера,
и поначалу шил на хозяина халаты, ночные рубашки и женское бельё...
Результат этого "заробитчанина":
ТОП-10 богатейших людей мира с капиталом $73 млрд.
6750 магазинов в 88 странах мира
Так что ты щёки особо не надувай. По сравнению с некоторыми "заробитчанами"
ты бедный турецкий бомж, который только и может что постоянно врать,
дабы заработать себе на черствый пирожок.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:01

Я так понял, что RTC12 с того "9%" бизнеса уже ушли...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:04

Пожары продолжают выжигать Анталию. Курорт хотят обьявить зоной бедствия. Местные пожарники не справляются и просят помощи у центра.

https://youtu.be/fZEKh-hSH9s

Эх...Жаль мне вас турецкие горе-инвеШторы. Что не купят, и куда не сунутся, всё потом приводит к одному - к разочарованию и сливу с бооольшими убытками. Интересно, а у акурта от пожара 🔥 его картонный "клоповник" застрахован :?: Надеюсь да, ибо он же "НИКОГДА НЕ ЭКОНОМИТ"( ну ..разве, что чуток на петрушке и помидорах) :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Интересно, а у акурта от пожара 🔥 его картонный "клоповник" застрахован
товарищ Молотов,на коктейль намекаете? :D
Его хибара через город от пожаров,но не исключены и новые западные очаги при +50
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:33

Хлопці, коли ж ви вже хоч щось про нерухомість розкажете...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:02

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:Интересно, а у акурта от пожара 🔥 его картонный "клоповник" застрахован
товарищ Молотов,на коктейль намекаете? :D
Его хибара через город от пожаров,но не исключены и новые западные очаги при +50

В одном из комментариев к ролику, который я выкладывал, выдвигается также версия, что поджигают неизвестные из космоса - лазерными лучами :roll:. Потому как очагов было несколько и сразу в разных местах, а также возле Мармариса.
А вообще, так спросил за страховку, на всякий случай. Вдруг 280-я улица также входит в хитрый план каких-нибудь "рептилоидов", по обвалу рынка недвижимости Анталии, что бы в будущем скупить все скопом за копейки?
roberto dark
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