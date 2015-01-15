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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41
Пане RTC12 - поділіться досвідом інвестицій. Було б цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:33
Хлопці, коли ж ви вже хоч щось про нерухомість розкажете...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:15
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:52
Не продавши, а подарувавши мicцевим сквоттерам, якi навiть у випадку якщо таки акурт, КОЛИ-НЕБУДЬ таки повернеться ( якимось дивом) назад у Туреччину, скажуть полiцейським, що вони за все домовились з власниками квартири, вiдносно проживання i якщо БЕЗПРАВНИЙ акурт чимось не задоволений то нехай подасть заяву в доблесний турецький суд. Не будуть же бiдних та нещасних ТУРКIВ з дiтлахами на вулицю викидати!!! А бажаючих заволодiти чужим безхозним житлом буде дуууже багато, у такий скрутний для туркiв час. Тому нiякi замки тут не допоможуть!
P/S/ Не пуху не пера акурте! А форумчанам наука, як купляти нерухомicть ЗА КОРДОНОМ, та ще й на "птичьих правах"
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
🇩🇪 Отчëт: Германия - потребинфляция CPI (Июль)
1) Месячная = +0.9% (пред +0.4%)
2) Годовая = +3.8% (пред +2.3%)
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Итог: неплохо так инфляция в ФРГ выросла за 1 год.
#инфляция #германия #европа #макроэкономика
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Бачите хлопці і дівчата інфлєц? А "жоріки драгі" не бачать...
То, як хто спасається?
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:17
Я би сказав, що це упс...
🇺🇸 Отчëт: ВВП США 2 квартал.
Факт: 6.5%
Прогноз: 8.5%
Пред.: 6.4%
#ввп #сша #отчëт #макроэкономика
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:29
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:31
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Флай, як воно тобі тепер, коли зпшка в уешках, а гривас показує "чудєса" укріплення?
За 10 днів з 27.15 до 26.80... чьо там, далі буде?
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