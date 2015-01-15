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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:41

Пане RTC12 - поділіться досвідом інвестицій. Було б цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:33

Хлопці, коли ж ви вже хоч щось про нерухомість розкажете...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 лип, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:15

  akurt написав:Хлопці, коли ж ви вже хоч щось про нерухомість розкажете...

Ми ж питали анталійського пана - він їде у Львів , продавши свою турецьку квартиру, чи лише, закривши її на замок на півроку???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:52

  Frant написав:
  akurt написав:Хлопці, коли ж ви вже хоч щось про нерухомість розкажете...

Ми ж питали анталійського пана - він їде у Львів , продавши свою турецьку квартиру, чи лише, закривши її на замок на півроку???


Не продавши, а подарувавши мicцевим сквоттерам, якi навiть у випадку якщо таки акурт, КОЛИ-НЕБУДЬ таки повернеться ( якимось дивом) :lol: назад у Туреччину, скажуть полiцейським, що вони за все домовились з власниками квартири, вiдносно проживання i якщо БЕЗПРАВНИЙ акурт чимось не задоволений то нехай подасть заяву в доблесний турецький суд. :twisted: Не будуть же бiдних та нещасних ТУРКIВ з дiтлахами на вулицю викидати!!! :roll: А бажаючих заволодiти чужим безхозним житлом буде дуууже багато, у такий скрутний для туркiв час. Тому нiякi замки тут не допоможуть!
P/S/ Не пуху не пера акурте! А форумчанам наука, як купляти нерухомicть ЗА КОРДОНОМ, та ще й на "птичьих правах" :!:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

🇩🇪 Отчëт: Германия - потребинфляция CPI (Июль)

1) Месячная = +0.9% (пред +0.4%)
2) Годовая = +3.8% (пред +2.3%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: неплохо так инфляция в ФРГ выросла за 1 год.

#инфляция #германия #европа #макроэкономика
-----------------------------------

Бачите хлопці і дівчата інфлєц? А "жоріки драгі" не бачать...

То, як хто спасається?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:17

Я би сказав, що це упс...

🇺🇸 Отчëт: ВВП США 2 квартал.

Факт: 6.5%
Прогноз: 8.5%
Пред.: 6.4%

#ввп #сша #отчëт #макроэкономика
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:29

  akurt написав:Хлопці, коли ж ви вже хоч щось про нерухомість розкажете...

Чекаэмо на доповыд пана Флая, імхо, ідей в нього багато, як і досвідоса )))
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Флай, як воно тобі тепер, коли зпшка в уешках, а гривас показує "чудєса" укріплення?

За 10 днів з 27.15 до 26.80... чьо там, далі буде?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 02:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

тем времени Остинский рынок горяч :)
https://www.kxan.com/investigations/central-texas-homebuyers-question-contract-cancelations-builder-stands-by-decisions-to-terminate-deals/
Понаехал
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