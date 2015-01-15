Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:04
https://youtu.be/tFw0mXFQsWI Катаклизм в Турции сегодня.
Гарь,пепел в бассейне и дым. Пожар 🔥 стремительно подбирается к отелям. Спасайся кто может!!! А вы тут какие-то то цены на шашлык обсуждаете и потребинфляцию в Германии, "мамкины экономисты".
roberto dark
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