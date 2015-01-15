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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:04

https://youtu.be/tFw0mXFQsWI Катаклизм в Турции сегодня.

Гарь,пепел в бассейне и дым. Пожар 🔥 стремительно подбирается к отелям. Спасайся кто может!!! А вы тут какие-то то цены на шашлык обсуждаете и потребинфляцию в Германии, "мамкины экономисты".
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:26

  change_pm написав:
  akurt написав:Хлопці, коли ж ви вже хоч щось про нерухомість розкажете...

Чекаэмо на доповыд пана Флая, імхо, ідей в нього багато, як і досвідоса )))

в мене дехвляція в июлі відносно июня
десь 2500 грн +-, потом пащетаю
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:27

  change_pm написав:Флай, як воно тобі тепер, коли зпшка в уешках, а гривас показує "чудєса" укріплення?

За 10 днів з 27.15 до 26.80... чьо там, далі буде?

та шо буде, дежаву 2007..2008: боротьба з інвхлєцом укріплєнієм гріші, і кріза мінєт
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:56

  roberto dark написав:https://youtu.be/tFw0mXFQsWI Катаклизм в Турции сегодня.

Гарь,пепел в бассейне и дым. Пожар 🔥 стремительно подбирается к отелям. Спасайся кто может!!! А вы тут какие-то то цены на шашлык обсуждаете и потребинфляцию в Германии, "мамкины экономисты".

Неясно, як п. турецький ріелтор поїде додому, до Львову?

"В Туреччині дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Гірські дороги в диму, тому вони закриті. Тим, хто не вилітає додому, рекомендують залишатися в готелях."

https://censor.net/ua/news/3279926/doro ... povila_pro
Frant
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Мизантрóп

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