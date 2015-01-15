Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:https://youtu.be/tFw0mXFQsWI Катаклизм в Турции сегодня.
Гарь,пепел в бассейне и дым. Пожар 🔥 стремительно подбирается к отелям. Спасайся кто может!!! А вы тут какие-то то цены на шашлык обсуждаете и потребинфляцию в Германии, "мамкины экономисты".
Неясно, як п. турецький ріелтор поїде додому, до Львову?
"В Туреччині дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Гірські дороги в диму, тому вони закриті. Тим, хто не вилітає додому, рекомендують залишатися в готелях."