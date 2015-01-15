Гарь,пепел в бассейне и дым. Пожар 🔥 стремительно подбирается к отелям. Спасайся кто может!!! А вы тут какие-то то цены на шашлык обсуждаете и потребинфляцию в Германии, "мамкины экономисты".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:04
Гарь,пепел в бассейне и дым. Пожар 🔥 стремительно подбирается к отелям. Спасайся кто может!!! А вы тут какие-то то цены на шашлык обсуждаете и потребинфляцию в Германии, "мамкины экономисты".
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:26
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:27
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:56
Неясно, як п. турецький ріелтор поїде додому, до Львову?
"В Туреччині дороги закрито, відпочивальникам рекомендують залишатися в готелі, - туристка з України розповіла про пожежі в Туреччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Гірські дороги в диму, тому вони закриті. Тим, хто не вилітає додому, рекомендують залишатися в готелях."
Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:24
Прикольно смотреть, как безработные и бесквартирные изощряются в изобретении катаклизмов.
Прикольность усиливается, если учесть, что сидят в безнадёге по шею.
Тут такая перелесть: Финансы - совокупность всех денежных ресурсов, находящихся в распоряжении государства и хозяйствующих субъектов, а также система их формирования, распределения и использования. В этом смысле Финансовый форум Украины выполняет отлично финансовую функцию: содержит, поощрает и вдохновляет безграмотных неудачников по жизни.
Вот раньше бы сидели на лавочке под подъездом, пили бы пиво и "варнякали". А сейчас тут варнякают.
Эх, безнадёга... ИнхВестАры....
О безграмотности красавцев выше: есть город "Анталия" и есть провинция "Анталия".
Примерно как Киев и Киевская область.
Тут 2 интересных момента:
а) протяженность провинции Анталия - 630 км береговой линии - больше (!!!!), чем расстояние от Киева до Ивано-Франковска. Прыгающего в злобе от безнадеги инвестора, который провел большую часть жизни на Сахалине (смотри выше) это не впечатляет, ибо он даже не знает, где это - Ивано-Франковск. Так вот, пожары лесные возникли в 60 км на восток от города Анталии в горной местности в маленьком городке Манавгат (там шикарный водопад есть) и в селах вокруг него. Да, печально: эвакуировали 2 села. Погибла 81-о летняя бабушка.... На этот момент пожары практически локализованы (только что передали в новостях). Применяли вертолеты и даже прилетело два самолета МЧС из Украины. Респект и уважуха МЧС Украины!
В каких-то местах лесные пожары подходили с лесов гор вплотную к отелям. На это время по официальным заявлениям Консульства РФ в Анталии и Консульства Украины в Анталии НЕ ЗАФИКСИРОВАНО НИ ОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ туристов о проблемах. НИ ОД_НО_ГО...
Если говорить об инвестициях, то все верно: я лично НЕ СОВЕТОВАЛ никогда вкладываться туда, куда все время вкладываются соплеменники Мизантропа - в Аланию, там вчера отключили свет и аэропорт в 30 км на восток от него - Газипиша - это далеко от Анталии(примерно как от Киева до Житомира) не принял пару рейсов из-за задымленности воздуха в районе ВПП.
Я всегда советовал вкладывать в город, который по площади в 1,4 раза больше Киева и по населению - чуток уступает. Нет и не было тут никаких пожаров.
Видите, как просто - у двоечников/троечников в школе по географии - а ныне прикольных забавных украшений Финансового форума Украины - трубы горят.... Изощряются в злобе... ИнхВеСтАры в окраину Позняков... Бесятся не по-децки...
Перекреститесь, киевляне... "Голодный человек - опасный человек!" (Ф.Энгельс)
а) в прошлом году все пылало вокруг Киева - что-то я не помню, чтобы писатели выше что-то тушили или кого-то и как-то спасали или помогали... Да хотя бы переживали....
Ай, красавцы... Классно! Вот это бы граждане Турции так веселились минированию Центрального вокзала Киева, взрыву в больнице Киева, где погиб 18-ти летний парень, тому что киевлянин забил деревянной палкой насмерть прохожего, масштабной аварии на днях на площади Леси Украинки, вчерашнему вечернему парличу на дорогах Киева - радовался бы наверное больше всех Франт....
Виден моральный уровень опустившихся на дно социально-экономической жизни...
P.S. Чудесный день провел с приятелями в Кемере... Море - сказка... Погода - сказка. Трассы свободные (по дороге в Кемер проходишь три туннеля), местами разрешенная скорость - 110. Отлично!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 лип, 2021 17:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:42
Бачите шановні форумчани, він уже у камері Тюремна напевно... ПРИКОЛЬНО... Цікаво, за які "заслуги" акурта могли у камеру посадити? Харчі швидше всього За крадену курку на ринку, чи що??? Іншого чомусь і в голову не приходить...Може у когось є ще якісь версії
Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:48
Заробитчанин в Израиле бесится не хуже Мизантропа...
Психико-финасовая травма: надо же было такую глупость устроить: сидя в пустыне в Израиле, тяжело работая на конвейерной линии аэропорта, купить осенью 2019 недострой в Ирпени...
У любого крыша поедет... Правда...
Ну что, инХвЕстАры, начинайте шабаш!
Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:57
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Жорстко плющить нашого акурта...Судячи по тексту, може й в камері психічно хворих сидить, після приступу білої гарячки.. Але ж його зрозуміти можна звичайно. Цілу ніч провів в обнімку з вогнегасником, та й думки про те, що скоро ( після 2.08 ) попрощається із своєю інвештицією. Можливо і назавжди. ПРИКОЛЬНО))
Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:10
Прохання до п.Акурта, чи не могли б Ви надіслати мені з десяток турецьких трусів, мої українські вже порвалися. Буду вдячний.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:13
Панове форумчане, ну реально - невже ніхто ніяких порад щодо теми гілки не може надати...
Цікава ж тема.... Життєва...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 лип, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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