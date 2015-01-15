Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:24

Прикольно смотреть, как безработные и бесквартирные изощряются в изобретении катаклизмов.

Прикольность усиливается, если учесть, что сидят в безнадёге по шею.

Тут такая перелесть: Финансы - совокупность всех денежных ресурсов, находящихся в распоряжении государства и хозяйствующих субъектов, а также система их формирования, распределения и использования. В этом смысле Финансовый форум Украины выполняет отлично финансовую функцию: содержит, поощрает и вдохновляет безграмотных неудачников по жизни.

Вот раньше бы сидели на лавочке под подъездом, пили бы пиво и "варнякали". А сейчас тут варнякают.

Эх, безнадёга... ИнхВестАры....



О безграмотности красавцев выше: есть город "Анталия" и есть провинция "Анталия".

Примерно как Киев и Киевская область.

Тут 2 интересных момента:

а) протяженность провинции Анталия - 630 км береговой линии - больше (!!!!), чем расстояние от Киева до Ивано-Франковска. Прыгающего в злобе от безнадеги инвестора, который провел большую часть жизни на Сахалине (смотри выше) это не впечатляет, ибо он даже не знает, где это - Ивано-Франковск. Так вот, пожары лесные возникли в 60 км на восток от города Анталии в горной местности в маленьком городке Манавгат (там шикарный водопад есть) и в селах вокруг него. Да, печально: эвакуировали 2 села. Погибла 81-о летняя бабушка.... На этот момент пожары практически локализованы (только что передали в новостях). Применяли вертолеты и даже прилетело два самолета МЧС из Украины. Респект и уважуха МЧС Украины!

В каких-то местах лесные пожары подходили с лесов гор вплотную к отелям. На это время по официальным заявлениям Консульства РФ в Анталии и Консульства Украины в Анталии НЕ ЗАФИКСИРОВАНО НИ ОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ туристов о проблемах. НИ ОД_НО_ГО...



Если говорить об инвестициях, то все верно: я лично НЕ СОВЕТОВАЛ никогда вкладываться туда, куда все время вкладываются соплеменники Мизантропа - в Аланию, там вчера отключили свет и аэропорт в 30 км на восток от него - Газипиша - это далеко от Анталии(примерно как от Киева до Житомира) не принял пару рейсов из-за задымленности воздуха в районе ВПП.

Я всегда советовал вкладывать в город, который по площади в 1,4 раза больше Киева и по населению - чуток уступает. Нет и не было тут никаких пожаров.



Видите, как просто - у двоечников/троечников в школе по географии - а ныне прикольных забавных украшений Финансового форума Украины - трубы горят.... Изощряются в злобе... ИнхВеСтАры в окраину Позняков... Бесятся не по-децки...

Перекреститесь, киевляне... "Голодный человек - опасный человек!" (Ф.Энгельс)



а) в прошлом году все пылало вокруг Киева - что-то я не помню, чтобы писатели выше что-то тушили или кого-то и как-то спасали или помогали... Да хотя бы переживали....

Ай, красавцы... Классно! Вот это бы граждане Турции так веселились минированию Центрального вокзала Киева, взрыву в больнице Киева, где погиб 18-ти летний парень, тому что киевлянин забил деревянной палкой насмерть прохожего, масштабной аварии на днях на площади Леси Украинки, вчерашнему вечернему парличу на дорогах Киева - радовался бы наверное больше всех Франт....

Виден моральный уровень опустившихся на дно социально-экономической жизни...



P.S. Чудесный день провел с приятелями в Кемере... Море - сказка... Погода - сказка. Трассы свободные (по дороге в Кемер проходишь три туннеля), местами разрешенная скорость - 110. Отлично!