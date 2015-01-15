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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:17

  bobo написав:Прохання до п.Акурта, чи не могли б Ви надіслати мені з десяток турецьких трусів, мої українські вже порвалися. Буду вдячний.

Вам миттєво поставив ПЛЮС за прохання заробітчанин в Израїлі.
Жартуєте, мабуть - а те бідолашне жартів не розуміє...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 лип, 2021 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:34

До речі, я не жартую
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:37

Я не хочу безкоштовно, заплачу гривнями по курсу, мій розмір 50
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:39

Я так зрозумів, що жартуєте...
Якщо не жартуєте - чоловічі труси по 6 лір - приблизно 19 гривень - бавовна 95%, еластан 5% - буде не дорого?
Розмір 50 не існує - є "М".
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 лип, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:40

  akurt написав:Панове форумчане, таких артистів ви ніколи не побачите навіть за гроші на арені Національного цирку в Києві: тільки на Фінансовому форумі України ТА БЕЗКОШТОВНО.
Аплодуємо!
Крутяки! І танцюють! І підстрибують! Чим невдаха більше втратив на спробі кудись та десь інвестувати - тим співає та стрибає гучніше!
Суперррррр!

Чому пан мовчить про велетенські пожежі навколо Анталії?
Диму багато?
Може,варто носити респіратор?
П.С. Я попереджував пана, що буде ще той геморой з анталійською нерухомістю!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:41

  akurt написав:Я так зрозумів, що жартуєте...
Якщо не жартуєте - чоловічі труси по 6 лір - приблизно 19 гривень - бавовна 95%, еластан 5% - буде не дорого?

я тоже турецкие ношу oztas
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:42

Я пана Франта дописи не читаю - заблокований, невже теж хоче труси....
Хоча, не солідно інвестору в два хруща побудови 1962 року - куплені в 2015 році - не солідно приходити до орендарів за грошима (4500 в місяць) без трусів...
Хоча...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 лип, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:в прошлом году все пылало вокруг Киева - что-то я не помню, чтобы писатели выше что-то тушили или кого-то и как-то спасали или помогали... Да хотя бы переживали....

Погане повітря в Києві було завжди. Але тей випадок був останньою краплиною для переїзду з Києва.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:44

Домовились, буду вдячний, 200 грн в мене ще знайдеться
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:56

Вот BIGor - ну в самом деле - "природная катаклизма" - начались пожары в горах...
Погибла бабушка 81 год - не смогла выйти из домика.... Где-то козы в сарае сгорели... Где-то дом... Где-то огонь подошел даже к крутым отелям.... Подозревали теракт - не подтвердилось (МВД заявило).
Весь мир откликнулся - Украина просто герой - 2 спецсамолета сегодня утром направила для тушения пожара - уже практически локализован - и вы почитайте, что писали мракобесы на предыдущих страницах ветки.
Реальный ужас... Сброд позорищ....
Получается, что в прошлом году, когда весь Киев погибал от смога и дыма пожаров, все за пределами Украины и в Турции также - должны были превратится в мракобесов с форума и танцевать от радости...
Если говорить про Анталию:
- вечером с пляжа вчера на восток от Анталии был виден "язык" дыма от пожара в 60 км от города - что интересно, уходил "язык" в сторону моря - на Анталию НЕ несло...
- пару-тройку лет назад в горах вблизи Анталии были также лесные пожары - там Таврские горы высотой в 2500 м - был виден дым в горах - тушили довольно быстро... так такие пожары бывают и в Крыму, и в Калифорнии...
А забыл: там мракобесов с этого форума нет...
akurt
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