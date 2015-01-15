Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:56

Вот BIGor - ну в самом деле - "природная катаклизма" - начались пожары в горах...

Погибла бабушка 81 год - не смогла выйти из домика.... Где-то козы в сарае сгорели... Где-то дом... Где-то огонь подошел даже к крутым отелям.... Подозревали теракт - не подтвердилось (МВД заявило).

Весь мир откликнулся - Украина просто герой - 2 спецсамолета сегодня утром направила для тушения пожара - уже практически локализован - и вы почитайте, что писали мракобесы на предыдущих страницах ветки.

Реальный ужас... Сброд позорищ....

Получается, что в прошлом году, когда весь Киев погибал от смога и дыма пожаров, все за пределами Украины и в Турции также - должны были превратится в мракобесов с форума и танцевать от радости...

Если говорить про Анталию:

- вечером с пляжа вчера на восток от Анталии был виден "язык" дыма от пожара в 60 км от города - что интересно, уходил "язык" в сторону моря - на Анталию НЕ несло...

- пару-тройку лет назад в горах вблизи Анталии были также лесные пожары - там Таврские горы высотой в 2500 м - был виден дым в горах - тушили довольно быстро... так такие пожары бывают и в Крыму, и в Калифорнии...

А забыл: там мракобесов с этого форума нет...