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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 сер, 2021 18:46
О, гарні новини! Скоріш би вже цих ледацюг на вулицю погнали...
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:55
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change_pm
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4204
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 841 раз.
-
- Профіль
-
1
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