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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 252253254255
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном



О, гарні новини! Скоріш би вже цих ледацюг на вулицю погнали...
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:55

зара слухаю... ніби з форумчанами розмова )))

change_pm
 
Заблокований
Повідомлень: 4204
З нами з: 03.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 252253254255
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