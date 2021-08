AURA HOME to inwestycja Grupy Deweloperskiej START zlokalizowana w północno-wschodniej części Krakowa na Os. Złotej Jesieni 3B. Inwestycja skierowana do osób poszukujących większego spokoju i odpoczynku od zgiełku miasta, otwartych przestrzeni, mniejszych korków, a jednocześnie dla tych, którzy cenią sobie wszystkie wygody życia w mieście, co jest możliwe dzięki doskonale rozbudowanej komunikacji miejskiej.