Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
AURA HOME to inwestycja Grupy Deweloperskiej START zlokalizowana w północno-wschodniej części Krakowa na Os. Złotej Jesieni 3B. Inwestycja skierowana do osób poszukujących większego spokoju i odpoczynku od zgiełku miasta, otwartych przestrzeni, mniejszych korków, a jednocześnie dla tych, którzy cenią sobie wszystkie wygody życia w mieście, co jest możliwe dzięki doskonale rozbudowanej komunikacji miejskiej.
roberto dark написав:change_pm Я почему-то решил, что эта ветка используется как "запасная", для одного из активных учасников "мутных" схем турецких риэлтеров, обдирающих иностранцев "как липку", продавая им откровенное дерьмо в красивой обёртке.
Ні!
Акурт тут собі пише, як і всі інші, хто хоче писати по темі нерухомості закордоном... По темі... Нерухомості... Закордоном
зі. До речі, я дивився об"яви по Хурмі. Хотілки в оренду 1+1 350-450 ойро в місяць, нехай затрати на купівлю були 50 - 65 куе = 8,3 - 8.4% річних.
Погано-непогано, хз... Але точно більше, ніж інфлец в ойро...
change_pm написав:...До речі, я дивився об"яви по Хурмі. Хотілки в оренду 1+1 350-450 ойро в місяць, нехай затрати на купівлю були 50 - 65 куе = 8,3 - 8.4% річних.
Погано-непогано, хз... Але точно більше, ніж інфлец в ойро...
1.Краткосрочная аренда напрямую в Турции - ЗАПРЕЩЕНА! Иначе штраф, депортация и прощай ВНЖ. Сдавать можно только через управляющие компании, которые задаром не работают, и в любом случае свои проценты поимеют.
2.Налог на доход платит арендодатель. А это от 15 до 25% от дохода. Плюс текущие расходы на поддержание нормального состояния квартиры... Так что никаких 8.3% там не выгорает...Максимум 4.5-5%... И то, если там нет всяких локдаунов и прочих ЧП...
change_pm написав:Прилетів сьогодні до себе в "арабію", і возніс долоні до неба...
Думав почитати вумні думки, які були відписані тутай за останні 2 тижні, але вирішив не витрачати свій час...
До речі, промотнувшись по Укрі і Турції, таки думаю, почати збирати грощі на хату собі в "арабів" *...
* це і по тємі гілки, і це думки, які таки сподіваюсь здійсняться. Нафти там на мої літа вистарчить, а значить і рівень життя буде триматись на рівні - ні Укрі, ні Туркам до них не дотягнутись...
По тємі інфлеца...
Зробив початковий гросері шопінг і бачу, що більщість товарів додали в ціні по 1-2 дірхамчику в ціні, чи то за кг, чи то за одиницю...
Не те щоб було боляче, але такий ріст за останні років 5 не припомню...
Буду думати, як натякнути роботодавцю, що щось таки треба робити
Роботодавцю не натякаують, просто знаходять іншого, який готовий платити стільки, скільки ти вваажаєш що вартий. Я вже писав, що поставив рейт, щоб на кінець року усреднитися і закрити минулорічні "ковідні" прогалини і щоб в середньому за 20..21 було більше чим за 19 плюс інфляція.
change_pm написав:...До речі, я дивився об"яви по Хурмі. Хотілки в оренду 1+1 350-450 ойро в місяць, нехай затрати на купівлю були 50 - 65 куе = 8,3 - 8.4% річних.
Погано-непогано, хз... Але точно більше, ніж інфлец в ойро...
1.Краткосрочная аренда напрямую в Турции - ЗАПРЕЩЕНА! Иначе штраф, депортация и прощай ВНЖ. Сдавать можно только через управляющие компании, которые задаром не работают, и в любом случае свои проценты поимеют.
2.Налог на доход платит арендодатель. А это от 15 до 25% от дохода. Плюс текущие расходы на поддержание нормального состояния квартиры... Так что никаких 8.3% там не выгорает...Максимум 4.5-5%... И то, если там нет всяких локдаунов и прочих ЧП...
Чьо кричиш? Думаєш самий вумний?
Без тебе знаємо - це раз, два - податки платити звикли. А ти?
change_pm написав:Чьо кричиш? Думаєш самий вумний? Без тебе знаємо - це раз, два - податки платити звикли. А ти?
Ну, если ты всё знаешь, тогда зачем постишь эту лабуду? У Акурта научился? Одолжи у него калькулятор, и посчитай ещё раз. Может вместо твоих 8.4% дохода, насчитаешь все 10-12%, и тогда вся Wall Street, во главе с У.Баффетом переедет в Анталью косить бабло. На ровном месте и не напрягаясь...