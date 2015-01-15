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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 253254255256
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 10:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

AURA HOME to inwestycja Grupy Deweloperskiej START zlokalizowana w północno-wschodniej części Krakowa na Os. Złotej Jesieni 3B. Inwestycja skierowana do osób poszukujących większego spokoju i odpoczynku od zgiełku miasta, otwartych przestrzeni, mniejszych korków, a jednocześnie dla tych, którzy cenią sobie wszystkie wygody życia w mieście, co jest możliwe dzięki doskonale rozbudowanej komunikacji miejskiej.

https://start.com.pl/investment/3248/de ... 791#search

Дожилися... в Кракові роблять вакаційну знижку 500 зл на метрі, мабудь, продажі шурують, аж не встигають будувати і продавати :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 10:20

  roberto dark написав:change_pm Я почему-то решил, что эта ветка используется как "запасная", для одного из активных учасников "мутных" схем турецких риэлтеров, обдирающих иностранцев "как липку", продавая им откровенное дерьмо в красивой обёртке.

Ні!

Акурт тут собі пише, як і всі інші, хто хоче писати по темі нерухомості закордоном... По темі... Нерухомості... Закордоном 8)

зі. До речі, я дивився об"яви по Хурмі. Хотілки в оренду 1+1 350-450 ойро в місяць, нехай затрати на купівлю були 50 - 65 куе = 8,3 - 8.4% річних.

Погано-непогано, хз... Але точно більше, ніж інфлец в ойро...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 10:35

  change_pm написав:Прилетів сьогодні до себе в "арабію", і возніс долоні до неба...

Думав почитати вумні думки, які були відписані тутай за останні 2 тижні, але вирішив не витрачати свій час...

До речі, промотнувшись по Укрі і Турції, таки думаю, почати збирати грощі на хату собі в "арабів" *...

* це і по тємі гілки, і це думки, які таки сподіваюсь здійсняться. Нафти там на мої літа вистарчить, а значить і рівень життя буде триматись на рівні - ні Укрі, ні Туркам до них не дотягнутись...

По тємі інфлеца...

Зробив початковий гросері шопінг і бачу, що більщість товарів додали в ціні по 1-2 дірхамчику в ціні, чи то за кг, чи то за одиницю...

Не те щоб було боляче, але такий ріст за останні років 5 не припомню...

Буду думати, як натякнути роботодавцю, що щось таки треба робити :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 19:01

  change_pm написав:...До речі, я дивився об"яви по Хурмі. Хотілки в оренду 1+1 350-450 ойро в місяць, нехай затрати на купівлю були 50 - 65 куе = 8,3 - 8.4% річних.

Погано-непогано, хз... Але точно більше, ніж інфлец в ойро...

1.Краткосрочная аренда напрямую в Турции - ЗАПРЕЩЕНА!
Иначе штраф, депортация и прощай ВНЖ.
Сдавать можно только через управляющие компании, которые задаром не работают,
и в любом случае свои проценты поимеют.

2.Налог на доход платит арендодатель. А это от 15 до 25% от дохода.
Плюс текущие расходы на поддержание нормального состояния квартиры...
Так что никаких 8.3% там не выгорает...Максимум 4.5-5%...
И то, если там нет всяких локдаунов и прочих ЧП...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 20:47

  change_pm написав:
  change_pm написав:Прилетів сьогодні до себе в "арабію", і возніс долоні до неба...

Думав почитати вумні думки, які були відписані тутай за останні 2 тижні, але вирішив не витрачати свій час...

До речі, промотнувшись по Укрі і Турції, таки думаю, почати збирати грощі на хату собі в "арабів" *...

* це і по тємі гілки, і це думки, які таки сподіваюсь здійсняться. Нафти там на мої літа вистарчить, а значить і рівень життя буде триматись на рівні - ні Укрі, ні Туркам до них не дотягнутись...

По тємі інфлеца...

Зробив початковий гросері шопінг і бачу, що більщість товарів додали в ціні по 1-2 дірхамчику в ціні, чи то за кг, чи то за одиницю...

Не те щоб було боляче, але такий ріст за останні років 5 не припомню...

Буду думати, як натякнути роботодавцю, що щось таки треба робити :roll:

Роботодавцю не натякаують, просто знаходять іншого, який готовий платити стільки, скільки ти вваажаєш що вартий.
Я вже писав, що поставив рейт, щоб на кінець року усреднитися і закрити минулорічні "ковідні" прогалини і щоб в середньому за 20..21 було більше чим за 19 плюс інфляція.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 15:52

  RTC12 написав:
  change_pm написав:...До речі, я дивився об"яви по Хурмі. Хотілки в оренду 1+1 350-450 ойро в місяць, нехай затрати на купівлю були 50 - 65 куе = 8,3 - 8.4% річних.

Погано-непогано, хз... Але точно більше, ніж інфлец в ойро...

1.Краткосрочная аренда напрямую в Турции - ЗАПРЕЩЕНА!
Иначе штраф, депортация и прощай ВНЖ.
Сдавать можно только через управляющие компании, которые задаром не работают,
и в любом случае свои проценты поимеют.

2.Налог на доход платит арендодатель. А это от 15 до 25% от дохода.
Плюс текущие расходы на поддержание нормального состояния квартиры...
Так что никаких 8.3% там не выгорает...Максимум 4.5-5%...
И то, если там нет всяких локдаунов и прочих ЧП...

Чьо кричиш? Думаєш самий вумний? :lol:

Без тебе знаємо - це раз, два - податки платити звикли. А ти?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:52

  change_pm написав:Чьо кричиш? Думаєш самий вумний? :lol:
Без тебе знаємо - це раз, два - податки платити звикли. А ти?

Ну, если ты всё знаешь, тогда зачем постишь эту лабуду? У Акурта научился?
Одолжи у него калькулятор, и посчитай ещё раз.
Может вместо твоих 8.4% дохода, насчитаешь все 10-12%,
и тогда вся Wall Street, во главе с У.Баффетом переедет в Анталью
косить бабло. На ровном месте и не напрягаясь...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

2change_pm
що нарахунок Гонг-Конга?
пишуть є вакансія. Податки 5%.
Може проявить інетерес, а там получиться і Філіпіни та іншу ПСА прозондувати?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 07:58

  flyman написав:2change_pm
що нарахунок Гонг-Конга?
пишуть є вакансія. Податки 5%.
Може проявить інетерес, а там получиться і Філіпіни та іншу ПСА прозондувати?

Я б поїхав )))) мені там сподобалось!

Житло дороге, але тобі мало треба, може десь баксів за 500 знимешь щось напополам з китайцем... вдень він спить, вночі ти.

Вулична іжа недорога. Місто супер. Дівчата худоваті, але звикнеш )))

А що кантонську мову не треба знати?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:57

Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)

1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8% (пред. +2.3%)
change_pm
 
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