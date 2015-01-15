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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:49

  change_pm написав:
  flyman написав:2change_pm
що нарахунок Гонг-Конга?
пишуть є вакансія. Податки 5%.
Може проявить інетерес, а там получиться і Філіпіни та іншу ПСА прозондувати?

Я б поїхав )))) мені там сподобалось!

Житло дороге, але тобі мало треба, може десь баксів за 500 знимешь щось напополам з китайцем... вдень він спить, вночі ти.

Вулична іжа недорога. Місто супер. Дівчата худоваті, але звикнеш )))

А що кантонську мову не треба знати?

нє, общепанятний
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:51

  change_pm написав:Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)

1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8% (пред. +2.3%)

це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.

Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.

Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.

5% інфлєц долар (із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)

Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.

Д- диверсифікація.

Хоть не як у 2014-2015 коли активи дали кумулятивно мінус двадцять % в уях, і 3 роки вертів гришу на депах, щоп покрити збитки.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:01

  flyman написав:
  change_pm написав:Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)

1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8% (пред. +2.3%)

це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.

Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.

Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.

5% інфлєц долар (із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)

Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.
Д- диверсифікація.

Чекай, зара через годину вийде Штатівський СіПіАй, імхо, буде дуже ай = 6,5% десь... :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:47

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)

1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8% (пред. +2.3%)

це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.

Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.

Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.

5% інфлєц долар (із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)

Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.
Д- диверсифікація.

Чекай, зара через годину вийде Штатівський СіПіАй, імхо, буде дуже ай = 6,5% десь... :mrgreen:

XRP і решта кріпти вверх
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:00

Посміємося??? )))



зі. Не можу зрозуміти, чому банки почали закривати акаунти?
change_pm
 
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