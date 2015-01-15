|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:49
change_pm написав: flyman написав:
2change_pmщо нарахунок Гонг-Конга?
пишуть є вакансія. Податки 5%.
Може проявить інетерес, а там получиться і Філіпіни та іншу ПСА прозондувати?
Я б поїхав )))) мені там сподобалось!
Житло дороге, але тобі мало треба, може десь баксів за 500 знимешь щось напополам з китайцем... вдень він спить, вночі ти.
Вулична іжа недорога. Місто супер. Дівчата худоваті, але звикнеш )))
А що кантонську мову не треба знати?
нє, общепанятний
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25658
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1266 раз.
- Подякували: 1978 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:51
change_pm написав:
Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)
1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8%
(пред. +2.3%)
це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.
Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.
Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.
5% інфлєц долар (із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)
Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.
Д- диверсифікація.
Хоть не як у 2014-2015 коли активи дали кумулятивно мінус двадцять % в уях, і 3 роки вертів гришу на депах, щоп покрити збитки.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25658
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1266 раз.
- Подякували: 1978 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:01
flyman написав: change_pm написав:
Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)
1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8%
(пред. +2.3%)
це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.
Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.
Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.5% інфлєц долар
(із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)
Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.
Д- диверсифікація.
Чекай, зара через годину вийде Штатівський СіПіАй, імхо, буде дуже ай = 6,5% десь...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4235
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:47
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)
1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8%
(пред. +2.3%)
це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.
Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.
Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.5% інфлєц долар
(із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)
Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.
Д- диверсифікація.
Чекай, зара через годину вийде Штатівський СіПіАй, імхо, буде дуже ай = 6,5% десь...
XRP і решта кріпти вверх
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25658
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1266 раз.
- Подякували: 1978 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 сер, 2021 07:00
зі. Не можу зрозуміти, чому банки почали закривати акаунти?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4235
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:48
Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))
Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:
- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли
і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...
Что будєм дєлать таді?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4235
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:56
change_pm написав:
Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))
Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:
- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли
і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...
Что будєм дєлать таді?
Думаю в банках вони мають ту всю інформацію зарезервовану декілька раз в різних місцях.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:05
change_pm написав:
Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))
Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:
- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли
і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...
Что будєм дєлать таді?
переходити на блокчейн
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25658
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1266 раз.
- Подякували: 1978 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7427
|995959
|
Чет 12 сер, 2021 09:42
Bolt
|
|241
|46008
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|100823
|
|