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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:49

  change_pm написав:
  flyman написав:2change_pm
що нарахунок Гонг-Конга?
пишуть є вакансія. Податки 5%.
Може проявить інетерес, а там получиться і Філіпіни та іншу ПСА прозондувати?

Я б поїхав )))) мені там сподобалось!

Житло дороге, але тобі мало треба, може десь баксів за 500 знимешь щось напополам з китайцем... вдень він спить, вночі ти.

Вулична іжа недорога. Місто супер. Дівчата худоваті, але звикнеш )))

А що кантонську мову не треба знати?

нє, общепанятний
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:51

  change_pm написав:Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)

1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8% (пред. +2.3%)

це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.

Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.

Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.

5% інфлєц долар (із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)

Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.

Д- диверсифікація.

Хоть не як у 2014-2015 коли активи дали кумулятивно мінус двадцять % в уях, і 3 роки вертів гришу на депах, щоп покрити збитки.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:01

  flyman написав:
  change_pm написав:Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)

1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8% (пред. +2.3%)

це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.

Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.

Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.

5% інфлєц долар (із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)

Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.
Д- диверсифікація.

Чекай, зара через годину вийде Штатівський СіПіАй, імхо, буде дуже ай = 6,5% десь... :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:47

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Отчëт: Германия - потреб. инфляция CPI (июль)

1) м/м = +0.9% (пред. +0.4%)
2) г/г = +3.8% (пред. +2.3%)

це ж тепер німецької шинки не зможу купити на % по євродепо, і шампусік.
що ж то буде, ой-ой.

Але добре що є портхвель розбавлений бетоном.

Кавалірки вверх, фіат вниз, в результаті хз.

5% інфлєц долар (із депо десь мінус півтора)
по єврі 4% інфлєц (депо мінус півтора)
гріша - інфлєц 10% (із депо теж десь мінус півтора)

Ітого якщо нєдвіж плюс 3,3%, то разом на пепері нуль змін портфеля.
Д- диверсифікація.

Чекай, зара через годину вийде Штатівський СіПіАй, імхо, буде дуже ай = 6,5% десь... :mrgreen:

XRP і решта кріпти вверх
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:00

Посміємося??? )))



зі. Не можу зрозуміти, чому банки почали закривати акаунти?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:48

Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))

Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:

- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли :mrgreen: і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...

Что будєм дєлать таді?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:56

  change_pm написав:Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))

Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:

- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли :mrgreen: і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...

Что будєм дєлать таді?

Думаю в банках вони мають ту всю інформацію зарезервовану декілька раз в різних місцях.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:05

  change_pm написав:Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))

Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:

- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли :mrgreen: і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...

Что будєм дєлать таді?

переходити на блокчейн
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:36

  flyman написав:
  change_pm написав:Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))

Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:

- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли :mrgreen: і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...

Что будєм дєлать таді?

переходити на блокчейн

Може краще на ДеФі? А що, якщо глобальний лютий блекаут?

Будемо динамо-машини крутити? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:25

In a July press conference, Federal Reserve Chair Jerome Powell was asked to define this summer's biggest buzzword in markets: transitory.

"The concept of transitory is really this: It is that the increases will happen," Powell said. "We're not saying they will reverse. That's not what transitory means [...] what I mean by transitory is just something that doesn't leave a permanent mark on the inflation process. Again, we don't mean...producers are going to take those price increases back. That's not the idea. It's just that they won't go on indefinitely." (Emphasis added.)

https://finance.yahoo.com/news/july-dat ... 25791.html

Я тільки вчитався в слова Жоріка, :shock: капець, що каже.

Перекладаю - ми відкусили у вас трішки дєнєх, але ви тримайтеся, бо ми більше поки не будемо :lol:
change_pm
 
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