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change_pm написав:Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))
Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:
- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли і відновленню не підлягають... - кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...
Что будєм дєлать таді?
переходити на блокчейн
Може краще на ДеФі? А що, якщо глобальний лютий блекаут?
Будемо динамо-машини крутити?
так ДеФі поверх блокчуйні. Все одно є протоколи Р2Р (як торент) які можуть пролазити через любу щілину, а реєстри будуть глобально розпорошені. Це як голограма (хоча аналогія не зовсім вдала), ти можеш знищити 90% носія і більше. але по тому що лишилось загальну картину можна відновити.
In a July press conference, Federal Reserve Chair Jerome Powell was asked to define this summer's biggest buzzword in markets: transitory.
"The concept of transitory is really this: It is that the increases will happen," Powell said. "We're not saying they will reverse. That's not what transitory means [...] what I mean by transitory is just something that doesn't leave a permanent mark on the inflation process. Again, we don't mean...producers are going to take those price increases back. That's not the idea. It's just that they won't go on indefinitely." (Emphasis added.)