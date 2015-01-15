Так прикольно: безработно-безлошадно-бесквартирный путешественник с рюкзачком за плечами - недоволен...
Я писал и подтверждаю: я его подбирал всегда из жалости в Карпатах. Давал попить водички из бутылки, обычно валялась под ногами в авто, на свою воду денег у них не было...
osafly просле этих моих слов жутко обижался...
Но мне нравится, кто стал советчиком форумчанам для инвестиций и вкладываний денег....
Читаю и балдею...
- Нормально, Григорий!
- Отлично, Константин!
Если серьёзно, то удивляюсь настойчивости и активности change_pm.
Отличные идеи, варианты, мысли...
Но есть недостаток: он наивный, и думает, что ЭТИ люди на что-то способны.
НИ НА ЧТО, НИКАК, НИГДЕ.
Это так ДОЛЖНО быть, и это так и есть.
P.S. Вчера разговаривал с "нашими", вернувшимися из отдыха в Греции. Сказали: "Раз в год потратить всего 2000 евро на отдых - это прекрасно". (Семья: муж+жена+двое деток). Ездили на авто.
osafly тоже вернулся с отдыха, в Турции. Без авто. Потратил 100 (сто) долларов за 1 (одну) неделю.
Дорого. Ругался на этой ветке. Очень недоволен был. Все читали. Был очень недоволен, что так дорого...
Это Ваш, парни, советчик. Эксперт. Виват!
Цитата - просто бомба: "...с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе".
Реально бомба: зачем же размышления и зачем же подсчеты....
Это не годится! Придумать же такое: "подсчеты"!!!!! "размышления"!!!! Ужасть!