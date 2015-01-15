Додано: Нед 15 сер, 2021 07:30

osafly написав: Пан Атаман-Анаталийский пропал,взамен себя-оставил клоуна-заместителя,постящего черт знает что и какую то лабуду.Зашел почитать за 10 дней-цирк одного актера с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе. Пан Атаман-Анаталийский пропал,.Зашел почитать за 10 дней-цирк одного актера с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе.

на свою воду денег у них не было...

кто стал советчиком форумчанам для инвестиций и вкладываний денег....

на что-то способны.

Так прикольно: безработно-безлошадно-бесквартирный путешественник с рюкзачком за плечами - недоволен...Я писал и подтверждаю: я его подбирал всегдав Карпатах. Давал попить водички из бутылки, обычно валялась под ногами в авто,просле этих моих слов жутко обижался...Но мне нравится,- Нормально, Григорий!- Отлично, Константин!Если серьёзно, то удивляюсь настойчивости и активностиОтличные идеи, варианты, мысли...Но есть недостаток: он наивный, и думает, что ЭТИ людиНИ НА ЧТО, НИКАК, НИГДЕ.Это так ДОЛЖНО быть, и это так и есть.Вчера разговаривал с "нашими", вернувшимися из отдыха в Греции. Сказали: "Раз в год потратить всего 2000 евро на отдых - это прекрасно". (Семья: муж+жена+двое деток). Ездили на авто.тоже вернулся с отдыха, в Турции. Без авто. Потратил 100 (сто) долларов за 1 (одну) неделю.Ругался на этой ветке. Очень недоволен был. Все читали. Был очень недоволен, что так дорого...Это Ваш, парни, советчик. Эксперт. Виват!Цитата - просто бомба: "...с какимии беснованием вкупе".Реально бомба: зачем же размышления и зачем же подсчеты....Это не годится! Придумать же такое: "подсчеты"!!!!! "размышления"!!!! Ужасть!