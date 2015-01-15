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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:30

  osafly написав:Пан Атаман-Анаталийский пропал,взамен себя-оставил клоуна-заместителя,постящего черт знает что и какую то лабуду.Зашел почитать за 10 дней-цирк одного актера с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе.

Дивуюся наполегливості і активності change_pm.
Ідеї, варіанти, думки ... Звичайно, занадто ось з цим (цитата): "...подсчетами-размышлением".
Наївний... Простодушно-довірливий, який не має життєвого досвіду...

P.S.
Цитата - просто бомба: "...с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе".
Це не годиться!
change_pm! Ви ці дурниці ("подсчеты" и "размышления") киньте!
Людей це дуже дратує...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:52

  akurt написав:
  osafly написав:Пан Атаман-Анаталийский пропал,взамен себя-оставил клоуна-заместителя,постящего черт знает что и какую то лабуду.Зашел почитать за 10 дней-цирк одного актера с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе.

P.S.
Цитата - просто бомба: "...с какими подсчетами-размышлением и беснованием вкупе".
Це не годиться!
change_pm! Ви ці дурниці ("подсчеты" и "размышления") киньте!
Людей це дуже дратує...


  akurt написав:change_pm! Ви ці дурниці ("подсчеты" и "размышления") киньте!

Яй, точно! Треба про йогурт, труси і рибу!!! :mrgreen:

Сьогодні в чорних трусах (вчора попрані), рибу давно щось не їв - не хочеться (мабудь переїв), йогурт їм кожен день (з манго)...
change_pm
 
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  #<1 ... 256257258259
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